Yılmaz, Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı Yılmaz, Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Yılmaz’ı, Ercan Havalimanından Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ile diğer yetkililer uğurladı. 