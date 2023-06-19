Yılmaz’ı, Ercan Havalimanından Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ile diğer yetkililer uğurladı.
Cevdet Yılmaz KKTC’den ayrıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarını tamamlayarak KKTC’den ayrıldı.
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