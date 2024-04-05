Özçınar: “Güzelyurt, Anavatan Türkiye’nin yatırımlarıyla gelişime devam ediyor”

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan her türlü iş birliği içinde sıkıntıları birer birer çözeceklerini, ülkenin ihtiyacı olan projeleri birer birer yapacaklarını dile getirdi.

KKTC'ye günübirlik resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu akşam Güzelyurt’ta vatandaşlarla buluştu, Başbakanlık tarafından organize edilen ve Güzelyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programına Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

- Üstel: “Türkiye suyunu almayan hiçbir narenciye bahçesi kalmayacak”

Başbakan Ünal Üstel, iftar programında yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi olması nedeniyle bugünün en önemli gecelerden biri olduğunu söyledi, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye her gelişinde bir müjde ve bir proje getirdiğini kaydetti.

Asrın Projesi ile Anadolu’dan çıkıp KKTC’de Geçitköy barajına dökülen suyun önce evlere geldiğini ifade eden Üstel, “Ardından suyu etap etap Güzelyurt ovaları ile buluşturuyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü etap için 23 milyona yakın bir bütçe ayırdılar” dedi.

Üstel, tüm etapların tamamlanmasından sonra Türkiye suyunu almayan hiçbir narenciye bahçesinin kalmayacağını kaydederek, İkinci Asrın Projesi’nin ise kablo ile enerji olduğunu ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

-“Güzelyurt Hastanesi yakın zamanda hizmete girecek”

Güzelyurt’un uzun zamandır gündeminde olan Güzelyurt Hastanesi’nin 2016’dan beri atıl durumda olduğuna dikkat çeken Üstel, hastanenin ihalesinin yapıldığını ve çok yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle Güzelyurt’ta süt toplama merkezlerinin kurulduğunu, hayvancılara gerekli yem desteği yapıldığını belirten Üstel, “Anavatan Türkiye ile yaptığımız mali iş birliği protokolleri çerçevesinde, bunun yanından Anavatan Türkiye ile olan kardeşlik duygularımızla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Üstel, soğuk hava deposunun ilk etabında 15 bin tonunu yapıp, 4 sene içerisinde de 40 bin tona tamamlayacaklarını söyledi.

Hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan her türlü iş birliği içinde sıkıntıları birer birer çözeceklerini kaydeden Üstel, alt yapıları ve ülkenin ihtiyacı olan projeleri birer birer yapacaklarını dile getirdi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 78. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında "KKTC’yi tanıyın" çağrısını hatırlatarak, çağrının ardından, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduğunu anımsattı.

Üstel, “Türk devletlerine ziyaretlere başladık. İlk ziyareti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan’a yaptık. Hem ekonomiye katkı yapacak hem de kültürleri birleştirecek insanlarla bir araya geldik. Azerbaycan’ın milli meclisi bizim dostlar parlamenter grubunu onayladı. Bir millet üç devlet olarak devam ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e şahsım ve halkım adına teşekkür eder hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

- Özçınar: “Güzelyurt, Anavatan Türkiye’nin yatırımlarıyla gelişime devam ediyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, yıllar itibariyle Güzelyurt’un Anavatan Türkiye’nin yatırımlarıyla gelişime devam ettiğini kaydetti.

1975 yılında başlayan ilk projeyle birlikte Ortadoğu Teknik Üniversitesi yapımı, Anavatan’dan gelen suyun ülkeye taşınması gibi birçok projenin hayat bulduğunu ifade eden Özçınar, ”Bundan sonraki süreçte de bölgemizin ihtiyacı olan konulara da bir an evvel imza atmak arzusundayız” dedi.

Özçınar, özellikle sarı altın niteliğindeki narenciyenin gelişimi ve desteklenmesi, yeni yatırımlarla

güçlendirilmesi, mevcut hastanenin bir an evvel hayat bulması en önce gelen konuların başında olduğunu söyledi.

Haber: Mehmet Kara- Fotoğraf: Timuçin Yıldırım