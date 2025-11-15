Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yılı dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde resepsiyon verildi.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve eşi Ebru Köprülü ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Boğaç Güldere ve eşi Şebnem Güldere ile diğer davetliler katıldı.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Köprülü, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanlara teşekkür etti ve KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker nedeniyle KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü buruk kutladıklarını belirten Köprülü, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Köprülü, "Bugün dünyada, gelişmişlik düzeyi KKTC'den çok daha düşük olan ülkeler BM ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye ve tanınıyorlar. Ancak bir devleti gerektiren tüm olgulara sahip olan KKTC, bugün hala daha uluslararası topluluk tarafından uygulanan izolasyon, baskı ve kısıtlamalar altında yaşamaya mecbur edilmiştir. KKTC'nin uluslararası camia içerisinde haklı yerini alması için sürdürdüğümüz mücadeleler kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

KKTC'de kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretini dün ana vatan Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Köprülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nazik davetlerinin ardından Ankara'da verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi

Köprülü, "Ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle KKTC'nin daha iyi bir yere gelmesi için çalışmalarımız ve gayretlerimiz kesintisiz bir şekilde sürecektir." diye konuştu.