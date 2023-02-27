Bir bölümünde yıkılma tehlikesi bulunan Yeniboğaziçi İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, okul bahçesinde hazırlanan prefabrik sınıflara yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapılan ilk dersle birlikte, öğrenciler eğitimlerine bir süre burada devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün sabah bu amaçla Yeniboğaziçi İlkokulu’nu ziyaret etti. Çocuklar sınıflara dağılmadan önce İstiklal Marşı ve öğrenci andı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ile sınıfları inşa eden iş insanı Niyazi Akol de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ilk derste yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi sonrası artık kendi coğrafyalarında da tedirginlik oluşturduğunu işaret etti.

Çavuşoğlu, okul binalarının güven vermemesi üzerine halkın ve çocukların tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Gerekli tedbirleri alacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, sürecin beklenemez durumda olduğunu, ilk etapta yapılması gerekenler için acil tedbirler almak zorunda olduklarını ancak devlet için bunun zor olduğunu, bu çerçevede iş insanı, belediye ve herkesin halkı için fedakarlık yaptığını, Yeniboğaziçi’nde bir haftada bu sınıfların oluşturduğunu anlattı.

“İlelebet bu şekilde olmayacak ama eğitimde kesinti olmaması için bu yeni hijyen güvenli binalarda bir süre çocuklarımız eğitim görecek” diyen Çavuşoğlu, Akol gruba ve belediyeye teşekkür etti.

Çavuşoğlu, çocukların ve öğretmenlerin güvende olmasının sağladığını ifade ederek, “Hep birlikte aynı ülkede yaşıyoruz, çocuklarımıza da hep birlikte sahip çıkıyoruz, müteşekkirim” dedi.

Diğer destek veren iş insanlarına da teşekkür eden Çavuşoğlu, “Toplumsal dayanışma bizi geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.

-Katip Demir

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de, depremle yaşanan sıkıntıları aşmak için birlik beraberlik içinde el ele çalışacaklarını söyledi, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Bölgedeki nüfus artışına da işaret eden Demir, ortaokul ihtiyacına değindi ve bu konuda iş adamlarının desteğini istedi.

-Niyazi Akol

İş insanı Niyazi Akol ise, bölgeye vefa borcu olduğunu, bu dönemde dayanışma, birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyulduğuna işaret etti, ilkokul yapma sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da, buna alkışlarla teşekkür etti, duyarlılığa müteşekkir olacağını vurguladı.