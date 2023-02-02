Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İleriye” projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye yollayacağı eğitim materyallerinin uğurlama törenine katılmak amacıyla yarın Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımlarıyla Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde düzenlenecek tören ile eğitim materyallerini taşıyan 14 adet tır KKTC’ye gönderilmek üzere yarın yola çıkacak.

Bakan Çavuşoğlu, düzenlenecek törenin ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.