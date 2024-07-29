Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi Sertifika Programına katılan öğretmenlere belgelerinin verildiği törene katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, AÖA Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı, Yönetim Kurulu üyeleri ve sertifika programına katılan öğretmenler yer aldı.

- “Öğretmenlerle birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin ekonomik şartlarına bağlı olarak okullardaki yabancı öğrenci sayısının bir anda arttığına dikkat çekti ve oluşan sıkıntıları aşmak için kararlı adımlar atmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Yaptığı incelemeler ve gözlemler doğrultusunda, okullardaki eğitim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için radikal kararlar almaları gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, ilk olarak 3, 4 ve 5. sınıflara sertifika şartı koyduklarını hatırlattı.

Atılan bu adım için bazı eleştirilerin yapıldığını ve o dönemde bazı tartışmalara yol açtığını dile getiren Çavuşoğlu, “Bizlere birçok öneri yapıldı. Belki de önerilerin hepsi doğruydu ancak eksik bir tarafı vardı. Ülkemizin şartlarına ve imkanlarına göre bir öneri yoktu.” dedi.

Çavuşoğlu, yaşanılan sıkıntıların çözüme kavuşturulması noktasında öğretmene destek olmaları gerektiğini ve bu çerçevede geçen yıl Atatürk Öğretmen Akademisi başta olmak üzere sertifika programı başlattıklarını belirterek, gelinen aşamada iyi bir noktada olduklarını ve öğretmenlerle birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceklerini vurguladı.

-“İlkokul 1. sınıftan itibaren sertifikası olmayan hiçbir yabancı öğrenci okullara alınamayacak”

Çavuşoğlu, bu yıl aldıkları karar doğrultusunda, KKTC'de doğmuş ve Türkçeyi tamamen bilmesine rağmen ilkokul 1. sınıftan itibaren sertifikası olmayan hiçbir yabancı öğrenciyi okullara almayacaklarını söyledi.

Ayrıca, özel okullardan devlet okullarına geçen öğrencilerde de aynı sorunun devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, bu yıl özel okullardan devlet okullarına geçecek öğrencilerin de sertifika almaları gerektiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Bu adım ile devlet okullarının bu anlamda yaşadıkları sıkıntılardan arındırmaya çok yakınız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, özel okullara da el atacaklarını ve bu yıl bu okullara da bazı seviyeler getireceklerinin altını çizdi.

-“Akademi ile yaptığımız çalışmalar tarihin en iyi seviyesindedir”

Atatürk Öğretmen Akademisi ile yürüttükleri iş birliğine de değinen Çavuşoğlu, Akademiyi ayağa kaldıracak, çalıştıracak bir vizyon ortaya koyduklarına dikkat çekti.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“Atatürk Öğretmen Akademisi, eski alışkanlıklarıyla hayatına devam edemez. Akademi, olması gerektiği gibi çalıştığı takdirde sürdürülebilir. Bu noktada, tarihinin en yükseköğretim kadrosu ve öğrenci sayısına ulaştık ve ortaya koydukları vizyona sınırsız destek veriyoruz. Bu desteği daha da artırmak adına, Öğretmenler Yasası’nı değiştirdik ve akademik unvana erişmeniz halinde, sizi aynı şartlarda Akademi’de görevlendirme hakkını sağladık.”

Konuşmasının sonunda Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bu ülkenin hizmet içi merkezi olacağına inandığını belirten Çavuşoğlu, öğretmenlere birlikte ülkeyi şekillendirmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, sertifika programına katılan tüm öğretmenleri tebrik ederek, mesleki hayatlarında başarılar diledi.