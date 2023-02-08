“Türkiye’de AFAD ve diğer yetkililer ilk andan beri büyük destek veriyor”

“Enkazda hayatını kaybeden 15 kişi bulundu, 1 kişi kurtarıldı ama hiçbiri KKTC kafilesinden değil”

“Çok büyük bir enkazla karşı karşıyayız, olumlu sonuç almak için çabalıyoruz”

“Adıyaman’da en kapsamlı çalışma İsias Otel enkazında yürütülüyor”

Adıyaman’da İsias Otel enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerek Türkiye’den ekipler ve teknik teçhizat, gerekse KKTC’den giden ekipler ve iş araçlarıyla KKTC kafilesindeki öğrencilere ulaşılabilmesi için büyük bir çaba sarfedildiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Çavuşoğlu, şu anda yaklaşık 200 kişilk bir ekibin otelin enkazında çalışma yaptığını, şu ana kadar 15 kişinin cesedine ulaşıldığını, 1 kişininse kurtarıldığını belirterek “ancak hayatını kaybedenler ve kurtarılan kişi KKTC kafilesinden değil” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, okul sporları çerçevesinde 3 kafilenin Adıyaman’da bulunduğunu, deprem olduğu sırada bunlardan 2’sinin İsias Otel’de, birininse Park Otel’de kaldığını aktardı.

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş’ta ve Düzce’de de yine spor amaçlı kafileler bulunduğunu hatırlattı.

Kahramanmaraş, Düzce ve Adıyaman Park Otel’de kalan kafilelerin KKTC’ye intikal ettirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, depremde yıkılan Adıyaman İsias Otel’de kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden 2 takımın bulunduğu kafileye ulaşma çalışmalarınınsa aralıksız sürdüğünü aktardı.

Depremin hemen ardından ilk etapta AFAD ve çevredekilerin de yardımıyla 4 kişinin enkazdan çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, “KKTC’den gelen ekiplerimiz ve Türkiye’den destek veren ekiplerle kafilenin geri kalanına ulaşmak için uğraş verildiğinin altını çizdi.

Türkiye’deki yetkililerin ilk andan beri büyük bir ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu “Nerdeyse pozitif bir ayrımcılık gösterdiler, Türk ekiplerin çabası, bizim buradan giden ekiplerin çabasıyla birleşti” dedi.

Çok büyük bir enkazla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 3 vinç, 2 ekskavatör ve bir büyük dozerin yanısıra aralarında Sivil Savunma ve madencilerin de bulunduğu 200 kişilik ekibin aralıksız çalıştığını bildirdi. Adıyaman’da en kapsamlı çalışmanın İsias otel enkazında yürütüldüğünü kaydeden Çavuşoğlu, KKTC’deki yetkililerin de arama-kurtarma faaliyetleri için her türlü olanağı seferber ettiğinin altını çizdi.

“Gerek KKTC güvenlik güçleri, gerek Sivil Savunma, gerekse AFAD tüm gücüyle çalışıyor” diyen Çavuşoğlu, “bir millet iki devlet diyorduk, bunu söylemin ötesinde burada bir kez daha somut şekilde gördük. Herkes birbirine destek veriyor, olumlu bir sonuca ulaşmak için” şeklinde konuştu.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, enkazda görev yapan ekipler için çadırlar kurulduğunu da belirtti.

İhtiyaç durumuna göre KKTC’den uçakların bölgeye gidip gelmeye devam edeceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı tek yumruk olduk. Hem KKTC’ye hem Türkiye’ye büyük geçmiş olsun” dedi.