“Bizim rehberimiz Anayasamız ve ilgili AİHM kararlarıdır, hukuktur, yargıdır. Bunun dışında farklı bir rehberimiz olamaz”

"Okul idaresinin belirlediği, kılık kıyafet kurallarına uymayan herhangi bir öğrenci için disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Kılık kıyafeti uygun olmayan herhangi bir öğrencinin disiplin cezası yerine eğitim hakkının elinden alınması hiçbir yasal mevzuata uymamaktadır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan olaylarla ilgili tüm tarafları sağduyuya davet etti.

Hükümetin ve Bakanlığın Disiplin Tüzüğü ile ilgili sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini ve çözüm üretme çabasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, yaşanan bu olumsuz tutumun, eğitim camiasına zarar verdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Çavuşoğlu, İrsen Küçük Ortaokulu’nda başörtüsü ile gelen bir öğrencinin, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve okul yönetiminin tepkisi üzerine okula alınmaması sonucu yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Disiplin Tüzüğü’nün geri çekildiğine yönelik Bakanlar Kurulu kararını anımsatan Çavuşoğlu, dün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına işaret ederek, Hükümetin ve Bakanlığın sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini ve çözüm üretme çabasında olduğunu ifade etti.

Sendikanın uzlaşı girişimlerine olumsuz yaklaştığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere öğrencilerin eğitim hakkı Anayasal bir güvence altındadır. KKTC Anayasası’nın 59. maddesine istinaden kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Her çocuk öğrenim hakkına sahiptir. Yine Milli Eğitim Yasası’nın 9. maddesi gereği zorunlu eğitim çağında her çocuğun yaş gruplarından kopmadan eğitim görmesi esastır. Dolayısıyla herhangi bir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınması söz konusu değildir. Okul idaresinin belirlediği, kılık kıyafet kurallarına uymayan herhangi bir öğrenci için disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Kılık kıyafeti uygun olmayan herhangi bir öğrencinin disiplin cezası yerine eğitim hakkının elinden alınması hiçbir yasal mevzuata uymamaktadır.”

Çavuşoğlu, eğitimle ilgili hükümet vizyonunun eleştirilebileceğini ve alınan kararlara tepki gösterilerek grev hakkının kullanılabileceğini, ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Daire Müdürü ile beraberindeki öğrencinin okula girişinin engellenmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Okula gönderilen Bakanlık yetkililerinin durumu yerinde gözlemlemek ve Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında alınan kararları bir kez daha açıklamak için görevlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğitimde kaosa yer yoktur, kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Yetkililerin iyi niyetli çabalarına rağmen karşılaşılan bu tutum eğitim camiasına zarar vermektedir.”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetinin de ortaya koyduğu rapora işaret eden Çavuşoğlu, “Bizim rehberimiz Anayasamız ve ilgili AİHM kararlarıdır, hukuktur, yargıdır. Bunun dışında farklı bir rehberimiz olamaz.” dedi.

Bayram sonrasında konunun tüm taraflarla birlikte yeniden ele alınacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın eğitime erişiminin engellenmemesi gerektiği görüşündeyiz. O nedenle o öğrencilerimizin eğitim hakkını korumak için elimizden geleni yapmaktayız. Tüm tarafları, çocuklarımızın geleceğini düşünerek sorumlu ve sağduyulu bir şekilde hareket etmeye davet ediyorum.” ifadelerine yer vererek açıklamasına son verdi.