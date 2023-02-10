Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplar ve yakınlarının bu akşam saat 22.00 itibarıyla Adıyaman’dan adaya hareket edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Lefkoşa'da ani ölüm! Lefkoşa'da ani ölüm!

“Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.Saatteyiz.

İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir.  Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır.”