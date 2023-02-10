Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplar ve yakınlarının bu akşam saat 22.00 itibarıyla Adıyaman’dan adaya hareket edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.Saatteyiz.

İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir. Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır.”