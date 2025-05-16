Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri ve idarecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Ziyarette Bakan Çavuşoğlu'na çiçek ve öğrenciler tarafından yapılan “Sütlü Börek” tatlısı takdim edildi.

Bakan Çavuşoğlu da öğrencilere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Nutuk" isimli kitabı, kalem, çanta ve 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı’na özel tasarlanan tişörtler hediye etti. Öğrenciler, hediye edilen tişörtleri görüşme sırasında giydi.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’dan bugüne 106 yıl geçtiğini belirterek, “Bu yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü.” dedi.

19 Mayıs törenlerini yıllardan beri yaptıklarını ve tarihteki önemini anlattıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “19 Mayıs sadece Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkış değil, aynı zamanda Anadolu halkının bir ayağa kalkışı, özgürlük meşalesinin yakılışı ve egemenlik için mücadelenin başlangıç tarihidir.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhuriyet’in ilanının ardından Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bir seferberlik ilan edildiğini anımsattı.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini belirten Çavuşoğlu, gençleri de öğretmenlere emanet ettiğini söyledi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir coğrafya olsa bile, gönüllerimiz birdir. Soydaşlarımız ve atalarımız, birlikte yaşarken hiçbir zaman gönül ayrılığına düşülmemiştir.” diyen Çavuşoğlu, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını en erken uygulayan coğrafyada yaşadıklarını kaydetti.

Atatürkçü düşünce ve laik yaşam biçiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının vazgeçilmez temel prensipleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Hiçbir zaman kültürümüzden, dinimizden, dilimizden, Atatürkçü düşünceden ve laik yaşam biçiminden vazgeçmeyerek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için hep birlikte mücadele edeceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar tüm nesilleri yetiştiren öğretmenlere, Türk halkının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının da müteşekkir olduğunu dile getirdi.

“Samsun'da yanan meşale bizim ayrıca eğitim meşalemizdir. Bu meşalenin ateşi hiç sönmeyecek ve yükselerek devam edecek. Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin sembolü olan bayraklarımızı da en yüksek yerlerde dalgalandırmaya devam edeceğiz.” diyen Çavuşoğlu, Atatürk'ün işaret ettiği gibi bilim yolunda ilerleyerek dünyada layık oldukları yeri daha iyi bir noktaya taşımak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

- Adalı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı da, bugün bu anlamlı günde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yılında Bakan Çavuşoğlu’nun davetiyle burada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“19 Mayıs, sadece bir tarih değildir, aynı zamanda bir umut, cesaret ve gençliğe olan güvenin ifadesidir.” diyen Adalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını feda eden kahramanları minnet, şükran ve rahmetle andı.