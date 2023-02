“Ortak acı yaşadığımız bu dönemde dayanışmamız ve birliğimiz gücümüzü daha da artıracaktır”

Lefkoşa, 27 Şubat 23 (TAK): Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremdeki desteğinden dolayı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na teşekkür ederek, “Ortak acı yaşadığımız bu dönemde dayanışmamız ve birliğimiz gücümüzü daha da artıracaktır. Depremde yitirdiklerimiz arasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin de bulunması acımızı katlamıştır” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’de on ili etkileyen ve binlerce can kaybına, on binlerce insanın yaralanmasına yol açan deprem felaketi nedeniyle gönderdiği taziye mesajına ve hızlı desteğinden dolayı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na gönderdiği teşekkür mesajında, “Yardımlarınız, zorlu kış koşullarında depremin etkileriyle mücadelemize büyük katkı sağlamıştır. Arama kurtarma ekiplerinizin enkaz altında kalan hayatları kurtarmak için sarf ettiği cansiperane çabalar asla unutulmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, mesajında, “Depremde yitirdiklerimiz arasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin de bulunması acımızı katlamıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Ortak acı yaşadığımız bu dönemde dayanışmamız ve birliğimiz gücümüzü daha da arttıracaktır” dedi.