Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine bir açıklama yaparak, Rum öğrencilerin düşmanlık duygularıyla eğitilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son dönemde bazı Güney Kıbrıs okullarında EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümünün kutlanması, öğrencilere Grivas’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerin giydirilerek etkinlikler düzenlenmesi ve bir öğretmenin yönlendirmesiyle Nazi selamı verilmesi gibi görüntüleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Bu tür olayların, sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, evrensel eğitim değerleri açısından da kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Yunanistan’da terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümünün okullarda etkinlikle kutlanmasına ilişkin karar alınması ve bu kararın Rum Eğitim Bakanı tarafından EOKA’ya övgülerle ve memnuniyetle karşılanması, Rum - Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerine yer verdi.

EOKA’nın, 1955-1959 yılları arasında başta sivil Kıbrıslı Türkler olmak üzere birçok masum insana saldırılar düzenleyen kanlı bir örgüt olduğunu hatırlatan ve bu gerçeklerin tarihsel kayıtlarla sabit olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, böyle bir örgütün gençlere "kahramanlık" olarak sunulmasının şiddet ve etnik nefreti körükleyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs’taki bir lisede öğrencilere Nazi selamı verdirilmesinin, okullarda ırkçı eylemlerin giderek yayıldığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, bu tür ideolojik yönlendirmelerin, tarihi çarpıtarak yeni nesillere düşmanlık aşılamaya yönelik sistematik bir çalışma olduğunu ifade etti.

Eğitimdeki amacın düşmanlık duyguları değil, sağduyulu, empati kurabilen ve birlikte yaşama kültürüne sahip bireyler yetiştirmek olması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim barışçı yaklaşımımıza karşın, Rum öğrencilerin düşmanlık duygularıyla eğitilmesi kabul edilemez" dedi.

Rum liderliğini bu yaklaşımından dönmeye çağıran Çavuşoğlu, okullarda yaşanan ırkçı ve faşist propagandaları şiddetle kınadığını sözlerine ekledi.