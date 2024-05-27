Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, BRT Ana Haber Bülteni’ne bağlanarak, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini değerlendirdi, hükümetin politikalarını anlattı.

Hükümetin üreticiye ve kasaplara verdiği destekleri anlatan Bakan Çavuş, bu süreçte her kesimle diyalog kurduklarını ve kurmaya da devam ettiklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuş, çalışmalar yapılırken, hayvancılar, kasaplar ve restorancılarla görüştüklerini ve görüşmeye de devam ettiklerini belirterek, 3 Nisan’da kasaplarla bir protokol imzalanarak bu yolculuğa çıkıldığını, 19 Haziran’a kadar bu politikayı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hükümetin kesinlikle diyalogdan kaçmadığına işaret eden Çavuş, hem süreç boyunca hem de eylem süresince diyalog kurduklarını ve görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, Başbakanlık’ta Ekonomi, Maliye ve Tarım Bakanı ile toplantılar yapıldığını, taleplerin dinlendiğini ve hükümetin yapabileceklerini ortaya koyduklarını vurguladı.

Çavuş, hayvancıların tüm girişimlere rağmen eyleme devam etme kararında olduğunu da dile getirerek, hükümetin üretici dostu kimliğiyle her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduğunu ve hiçbir zaman Hayvancılar Birliği’nin taleplerini dinlemekten kaçınmadıklarını belirtti.

Çavuş “Biz her zaman diyalog içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Donmuş et ithali konusuna da değinen Bakan Çavuş, dar gelirli vatandaşın ete ulaşabilmesi ve alternatif ürün olarak etin reyonlarda yerini alması adına bir karar ürettiklerini kaydetti.

Nisan ayında yapılan protokolü de anımsatan Çavuş, küçükbaş hayvan üreticisinin hayvan başı fiyatlarını 250 TL/kg aşağı düşürmek istemediğini, hükümetin de 550 TL’ye satış yapılmasını öngördüğünü söyledi. Çavuş, bunun kilo başı 20 TL’sinin hükümet tarafından kasaplar üzerinden hayvancıya ödendiğini, 230 TL ile 550 TL arasında narh konulduğunu ve bunda da başarılı olunduğunu kaydetti. Çavuş,

3 Mayıs – 19 Haziran arasında güncelleme yapılarak 800 TL olan rakamın 1100 TL’ye çıkarıldığını anımsatan Çavuş, Ocak – Şubat’ta 4 bin 600 ile 6 bin 7 bin arası olan mezbahalardaki kesim sayılarının bu politika ile birlikte küçükbaşta nisan ayında 11 bin 700’e ulaştığını, bunun da politikanın doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çavuş, “Dar gelirli insanımızın ete ulaşabilmesi için yurt dışından donmuş ithal etin önünü açmak istiyoruz. Her kesimle diyalog kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar yapılırken Hayvancılar Birliği ile de Kasaplar Birliği ile de, RES-BİR ile de görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. 19 Haziran tarihine kadar bu politikayı devam ettirmek istiyoruz. Hem küçük baş hayvan üreticisini koruyoruz, hem kasabı, hem halkımızı koruyoruz. Kasaplara bir ayda 7 milyon TL teşvik verdik. 3 Mayıs ile 19 Haziran arasında bu rakam daha da yukarılara çıkacaktır. Ayrıca kasapların sosyal sigorta primlerine hükümet olarak destek oluyoruz. 43 kasap işletmesinde 102 kasap çalışanına 152 bin TL aylık destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.