Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Çavuş mesajında, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşımızın ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim olayda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sevdiklerine ve tüm Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Böylesi acı olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.” ifadelerine yer verdi.