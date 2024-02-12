Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş , narenciye sektörü ile ilgili süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Geçen yıl 10 Şubat’a kadar kesilen ürünün 16 bin 300 ton, bu yıl şu ana kadar ise 12 bin ton olduğu bilgisini aktaran Çavuş, "Bu hastalığın böceğinin ve yumurtasının fümigasyon ile öldüğünü ıspatladık. Türkiye’deki yetkililerle yapmış olduğumuz çalışmada şu an için Azerbaycan, Irak ve Türkiye’de de 11 bin tonluk ürünün depolanması ile ilgili önünün açıldığı ama önümüzdeki günlerde 30 bin ton daha ürünün oralara depolanıp satışa gidebileceği noktasında da çabamız var” diye konuştu.

Ürünün hareketinin izlenilebilirliğinin önemine de işaret ederek bu konuyu Türkiye’deki yetkililerle görüşerek önünü açtıklarını kaydeden Çavuş, Cevdet Yılmaz’a, Tarım Bakanına ve büyükelçiliğe gösterdikleri ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür etti.

Özellikle yaş sebzedeki zararların bugüne kadar Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından kapsam dışı olduğu için ödenmediğini belirten Çavuş, tüzükle ilgili çalışmaların tamamlandığını, ilk Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde olacağını ve zararların ödeneceğini söyledi.