Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümetin hiçbir zaman vatandaşın alım gücünü düşürme noktasında olmadığını söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuş BRT'de katıldığı Manşet+ programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hayat pahalılığı ile ilgili yasal düzenlemeye de değinen Tarım Bakanı Çavuş, “2024 yılından itibaren hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızı yalnız bırakmadık. İlk etapta 3 hayat pahalılığı vererek yüksek enflasyonun etkilerini vatandaşımıza yansıtmadık. Eleştiriler oldu ancak hükümet bu noktada kararlı duruş sergiledi.” dedi.

Enflasyonun düşmesiyle birlikte yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirten Hüseyin Çavuş, “2025 yılında 2 hayat pahalılığına dönerek hem vatandaşımızın hem de asgari ücretlinin yanında olduk” diye konuştu.

Geçmişte yaşanan iş gücü kaybının önüne geçtiklerini belirten Çavuş, “Eskiden 400-600 dolar bandındaki asgari ücret nedeniyle vatandaşlarımız Güney Kıbrıs’a yöneliyordu. Ancak son iki yılda bu tablo tersine döndü. Verilen asgari ücretin hem TL hem dolar bazında alım gücünü koruduğu ortadadır” dedi.

2026 bütçesiyle ilgili de konuşan Çavuş, “Haziran ayına kadar yüzde 12 hayat pahalılığı öngörümüz vardı. Sendikalarla farklı oranlar tartışılabilir. Ancak hükümet hiçbir zaman vatandaşın alım gücünü düşürme noktasında olmamıştır.” diye konuştu.

-"60 milyar TL’nin üzerinde kaynak yaratıldı"

2022'dan itibaren hükümetin yatırımlar konusunda kararlı bir tutum sergilediğini belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Şu ana kadar ülkemize 60 milyar TL’nin üzerinde kaynak yaratıldı. Her hükümet Anavatan Türkiye ile iş birliği içindedir ancak bu hükümet, 3 yıl gibi kısa sürede bu büyüklükte bir kaynağı ülkeye kazandırmıştır” dedi.

Yol yatırımlarına değinen, Güzelyurt-Lefke yolunu 15 yıl sonra tamamladıklarını belirten Çavuş, Girne çevre yolları, Lefkoşa çevre yolu, Dağ Yolu, İskele-Karpaz yolu ve Dipkarpaz yolu ile birlikte toplam 245 kilometre bölünmüş yol çalışması yapıldığını dile getirdi.

-Tarım destekleri

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2025'e ait bitkisel üretim ve hayvancılık alanındaki destek ödemelerinin 2025 yıl bitiminden önce tamamlandığını söyledi.

“2025 yılı destek ödemelerini 31 Aralık itibarıyla tamamladık. Yeni dönem ödemeleri için de süreci başlatmış bulunuyoruz” diyen Çavuş, üreticiyi desteklenmeye devam edeceklerini belirtti.

Doğrudan gelir desteklerinin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ifade eden Çavuş,“Maliye Bakanlığı’ndan bloke işleminin ardından üreticilerimize ödemeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

-"188 milyon litre süt işlendi"

Hayvancılık sektörüyle ilgili de konuşan 2025'te 188 milyon litre sütün işlenip pazarlandığını belirten Çavuş, “Mevcut tüm zorluklara rağmen üreticimizin mağdur olmaması ve pazarlarımızın kaybedilmemesi için imalatçılarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürüttük” dedi.

İhracatta yaşanan sıkıntılara da değinen Çavuş, bazı ürünlerin Türkiye üzerinden karayoluyla taşındığını söyledi .

Tarım Bakanı Çavuş, “Limanların kapalı olması nedeniyle ürünlerimizi tırlarla Türkiye üzerinden sevk ettik. Türkiye pazarında talep gören Teleme ve krema gibi ürünlere yönelerek üretimimizi değerlendirdik.” diye konuştu.

-"Savaş vatandaşlara yansıyor"

Hüseyin Çavuş, Orta Doğu'da devam eden savaşa işaret ederek “Bu coğrafyada yaşanan savaşların etkileri sadece bize değil, tüm ülkelere ve vatandaşlara yansımaktadır” dedi.

Kuveyt-Irak savaşı dönemini hatırlatan Çavuş, “Geçmişte benzer savaşlar nedeniyle yüzde 100-120’lere varan faiz oranları yaşandı. O dönem hükümetlerin aldığı ya da alamadığı önlemler doğrudan halkımıza yansıdı” dedi.