4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanan “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde” Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Çavuş, doğanın dengesi ve güzelliği olan tüm canlıların yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hayvan sevgisinin özellikle çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapan Çavuş, hayvan sevgisiyle büyüyen kişilerde insan sevgisinin de geliştiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a Merkezi ziyaretinde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.