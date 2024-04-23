Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş, mesajında, “23 Nisan, Türk milletinin egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi ve saygının bir göstergesidir” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Çocuklarımız, Türk milletinin en değerli varlıkları, aydınlık yarınlarımızın umutlarıdır. Eminim ki çocuklarımız, çalışkanlığı, azmi ve vatanseverliği ile ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklardır. 23 Nisan, bize bu toprakların ne kadar değerli olduğunu ve bu vatanı korumak için ne kadar fedakarlık yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Bizler, çocuklarımıza bu vatanı emanet ediyoruz. Çocuklarımız, bu emanete sahip çıkarak, KKTC'yi ilelebet yaşatacaktır.

Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözleriyle çocuklarımıza olan inancını ve güvenini dile getirmiştir. Bizler de bu inanç ve güvenle her zaman evlatlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."