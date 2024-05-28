-Çavuş: “Canlı hayvan ithal edilecek”

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla sürüyor

Lefkoşa, 28 Mayıs 24 (TAK): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, her yıl bu aylarda hayvan eksikliğinin gündeme geldiğini anımsatarak, Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı.

Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Çavuş, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına Sunat Atun’un seçildiği bilgiye sunuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın 62’nci madde tahtında söz alıp yaptığı konuşmanın ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz söz aldı. Genel kurulda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

-Erhürman: “Ülkede çok ciddi bir otorite boşluğu var”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında yaptığı “Hayvancıların eylemi ve yabancılara mülk satışı” başlıklı konuşmasında, hayvan üreticilerinin eylemine değindi.

Erhürman, eylemin ne amaçla yapıldığını soranlar olduğunu, bunun “eylemcilerin kendini anlatıp anlatamamasından” çok “hükümet edenlerin kendini anlatıp anlatamamasıyla” ilgili bir konu olduğunu dile getirdi.

“Ülkede çok ciddi bir otorite boşluğu olduğunu” savunan Erhürman, bunu "otoriterleşerek" çözebileceğini zannetmenin yanlış olduğunu söyledi.

Otoritenin bilgi ve veriyle muhatapları ikna etmek, inandırıcılık sağlamakla ilişkili olduğunu söyleyen Erhürman, hükümeti eleştirdi.

Etin nereden geleceği ve miktarı konusunda başbakanın açıklamalarıyla ilgili bakanın açıklamaları arasında fark olduğunu söyleyen Erhürman, hayvan üreticileriyle görüşmemesinden dolayı Başbakana eleştirilerde bulundu.

Kendi dönemlerinde yaşanan eylemlere gösterdikleri yaklaşımları örnek gösteren Erhürman, “Hayvancıyla birebir aynı noktada durduğumuz yok ama biz hayvancıyla da, kasapla da, lokantacıyla da diyalog kuran bir noktadayız” dedi.

Donmuş et ithali hiç yokken de ülkede fiilen legal olmayan bir ithalat olduğunu anlatan Erhürman Güney’den getirilen ete işaret etti.

"Bizim hayvan varlığımız, bilinmeyen nüfus sayısına yetmiyor" diyen Erhürman, et fiyatlarının yukarıya çıkmasının da bundan kaynaklandığını kaydetti. Bu konunun kısa ve orta vadeli planlarla ele alınmasının önemine işaret eden Erhürman, diyalog kapısını kapatmamanın önemine işaret etti.

Hala etin nereden geleceğinin kesinleşmediğini söyleyen Erhürman, CTP olarak et ithaline karşı oldukları yönünde bir açıklamaları olmadığını kaydetti. Erhürman, bu kararın diyalog ve planlar sonucu alınması gereğine işaret etti.

“Şu ana kadar 20 ton sipariş verildi” denmesinin nedeninin, bundan sonra siparişe devam edilecek olmasıyla ilgili olup olmadığını soran Erhürman, konu hakkında yapılan birbirinden farklı açıklamaların ise ciddiyetsizlik olarak tanımladı.

Konu hakkında ortada bir planın olmadığını söyleyen Erhürman, ilgili bakanı açıklama yapmaya çağırdı.

İthal canlı ya da karkas hayvan ithal edilmesi konusunda diyalog kurulması gerektiğini kaydeden Erhürman, katıldıkları dünkü eylemde başbakanı arayıp, eylemcilerle görüşmeye çağırdıklarını ancak başbakan eylemcileri Meclis’e çağırırken, hayvancıların da başbakanı eylem alanına çağırdığını anlattı. Erhürman kendisinin yapılacak toplantıya katılma gibi bir talebi de olmadığını belirtti.

Erhürman, Başbakan Üstel’in neden hayvancıyla görüşmediğini sordu. Erhürman, Başbakanlığın kapısına geldiyse, eylemcilerle görüşmek gerektiğini söyledi.

Kendisinin daha önce kürsüden, “et alımı Güney’e kaydı, nasıl olur da Güney’de et daha ucuz olur?” diye sorduğunu hatırlatan Erhürman, "otoriterleşen" bir yapının da karşısında olduklarını kaydetti.

Konuşmasında yabancılara mülk satışı meselesine de değinen Erhürman, konuyla ilgili 21 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren yasa çalışmasına değindi.

Yasanın yürürlüğe girdiği gün Bakanlar Kurulu kararıyla yasanın hilafına izin verildiğini belirten Erhürman, bu kararın da 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

İmar Planı bulunan Gazimağusa'da imara açık alan oranının yüzde 12 olduğuna işaret eden Erhürman, "arazinin yüzde 7’sini yabancılara satabilirsiniz" kararıyla, o ilçenin neredeyse yarısını yabancılara satılması anlamına geldiğini vurguladı. Erhürman, bunun bölgedeki nüfus yapısını ne hale getireceğini de asla bilinemeyeceğini aktardı.

Tufan Erhürman Türkiye’de yapılan “Satılık KKTC arazileri” reklamlarıyla ilgili açıklama da istedi.

-Çavuş: “Canlı hayvan ithal edilecek”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş sorulara yanıt verdiği konuşmasında, geçmişi bilen bir kişi olarak üreticiyle diyalogda hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydetti. Hayvancıyla sürekli diyalog içinde olduklarını belirten Çavuş, eylemin, et, süt ve donmuş kıyma olmak üzere 3 başlık altında yapıldığını belirtti.

Bir üretici ve eski birlik başkanı olarak “üreticiyi yeneceğim, kafasını ezeceğim” gibi bir amaç taşındığı iddiasını asla kabul edemeyeceğini vurgulayan Çavuş, üreticinin eylemini herhangi bir şekilde engellemediklerini söyledi.

Traktör ve biçerdöverlerin Lefkoşa’ya sokulmadığı zamanlar yaşandığını anımsatan Çavuş, süt ve et konularındaki kararlı duruşlarının ortada olduğunu belirtti.

İlk etapta 20 ton et geleceğini ve durumun yeniden değerlendirileceğini kaydeden Çavuş, konunun üretici ve esnafla ele alınacağını vurguladı.

Her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını ifade eden Çavuş, canlı hayvan stokunun artırılması için canlı hayvan ithalatına da gidileceğini dile getirdi.

Her yıl bu aylarda hayvan eksikliğinin gündeme geldiğine işaret eden Çavuş, Ekim ayında canlı hayvan ithalatı yapılacağını, 264 bin olan canlı hayvan varlığını artırmak ve önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları yaşamamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Eylem süresince eylemcilerle görüşülmedi ya da diktatörce davranıldı iddialarını kabul edemeyeceğini ifade eden Çavuş, diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti.

Hayvancılar Birliği’nden bu sabah kendilerine diyalog çağrısı geldiğini anlatan Çavuş öğleden sonra kendileriyle bir araya geleceklerini kaydetti.

-Oğuz: “Müracaat, yasa geçmeden önce yapıldı"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak Tufan Erhürman’ın bahsettiği bakanlar kurulu kararı konusunda yanıt verdi. Kararla ilgili işlemin yasa geçmeden önce yapıldığını dile getiren Oğuz, müracaat edilen tarihin yasanını öncesinde olduğunu kaydetti.

İmar alanı konusundaki açıklamaların teyide muhtaç olduğunu belirten Oğuz, Tapu Dairesi’yle bu üzerine çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye’de satılık KKTC arsaları ilanına da değinen Oğuz, bu konuyu araştırdıklarını ve ortada böyle bir durum olmadığının görüldüğünü kaydetti.

-Erhürman: “Başvuru kazanılmış hak sağlamaz”

Yeniden söz alan Tufan Erhürman, işlemin hukuka aykırı olduğu gerçeğinin değişmediğine işaret ederek, kazanılmış hak kavramının anlamını söyleyerek, başvurunun kazanılmış hak sayılamayacağını kaydetti.

Gerekirse yasa hazırlığı yapılırken bazı şartların yasaya eklenebileceğini dile getiren Erhürman, “Memleket yönetilmiyor, ciddiyetsizlik var” dedi.

Erhürman, Türkiye’de satılık KKTC arsaları ilanlarının dolandırıcılık anlamına geldiğini belirterek, ilanların kaldırılması için Türkiye yetkilileriyle iletişime geçilmesini istedi.

-Şahali: “Kıbrıs Türk hayvancısı beka sorunu yaşadığı için Başbakanlık önünde eylemde”

Daha sonra CTP Milletvekili Erkut Şahali “Yanıt bekleyen sorular ve makamlardakilerin vurdumduymaz tavrı” başlıklı güncel konuşma yaptı. “Kıbrıs Türk hayvancısı beka sorunu yaşadığı için Başbakanlık önünde eylemde” diyen Şahali eylemde verilen mesajın “Başbakan kendi makamında bizi muhatap kabul etsin” olduğunu belirtti.

Başbakanlık önündeki eylemlerin muhatabının Başbakan olduğunu söyleyen Şahali, Başbakan’ı “korktuğu için Başbakanlık ve Meclis’e gidememekle” suçladı.

Meclis’te sorulan sorularla ilgili usule tamamen aykırı şekilde davranıldığını kaydeden Şahali, 2022’den bu yana yanıtlanmayan sorular olduğunu anlattı.

Hükümetin bu sorulara yanıt verme ve veri paylaşmada nede çekindiğini soran Şahali, bazı soruları kürsüden yineledi.

Hayvancının maliyetleri değişkenken, hükümetin sübvansiyonla kasaba belirli fiyata et satılması emri verdiğini kaydeden Şahali, bu sübvansiyonun neden hayvancıya verilmediğini sordu.

-İncirli: “Tüm eğitim kurumları aynı kefeye kondu”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Eğitim kurumlarının içinde bulunduğu zorluklar” başlıklı konuşmasında, ülkedeki sorunların bir yumak halini aldığını kaydederek, “insanların yürekleri de düğüm düğüm oldu” dedi.

Ülkede ciddi bir işsizlik sorunu yaşandığını belirten İncirli, üniversite mezunu işsiz sayısının da çok fazla olduğunu söyledi.

“Hükümetin attığı adımlarla ekonomik büyümenin önüne engeller koyduğunu” söyleyen İncirli, ülkedeki özel eğitim kurumlarıyla ilgili bir tüzük olduğunu anımsattı.

Sahte diploma meselesinin ciddi bir yıkıma yol açtığını belirten İncirli, özel eğitim kurumlarına verilen izinlerin son yıllarda arttığını kaydetti. Hangi gerekçeyle bu kadar fazla izin verildiğini sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade eden İncirli, Eğitim Bakanlığı’nın bu kurumları denetleme görevini yerine getirmediğini söyledi.

Gelinen noktada, insan kaçakçılığı konusunun gündeme gelmesiyle, tüm eğitim kurumlarının aynı kefeye konduğunu da söyleyen İncirli, kurunun yanında yaşın yanmaması için gereken adımların atılması gerektiğini belirtti.

Tüm eğitim kurumlarının denetiminin hızlı şekilde yapılması ve şüpheli görülenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini ifade eden İncirli, böylece işini layığıyla yapanların ayrılabileceğini anlattı.

Kurumları batma noktasına geldiğini, bunun milli serveti çöpe atmak anlamına geleceğini dile getiren İncirli, devlet denetim görevini yapmadığı için, herkese aynı muameleyi göstermenin kolaycı bir yaklaşım olduğunu ve yapılan yatırımla milli servetin çöpe gitmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Türkiye’den öğretmen getirilmesi meselesine de değinen İncirli, ihtiyaç varsa bunun olabileceğini ancak ülkede ilk atama için bekleyen yüzlerce öğretmen adayı olduğunu söyledi.

İncirli, Türkiye’den gelen sözleşmeli öğretmenlerin işleriyle ilgili bir şey söylemediğini ancak ülkedeki öğretmenler işsiz şekildeyken başka bir ülkeden öğretmen getirilmesinin doğru olmadığını, bunun öğretmenlerin nakil zincirini de bozduğunu dile getirdi.