Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde gece boyunca saldırılarını sürdürerek 16 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın üçte ikisini ele geçirerek kara saldırılarını genişletti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'nin güneyinde 7 Mayıs'ta kara saldırılarını başlatan İsrail ordusu, yoğun hava ve kara bombardımanıyla Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) kara saldırılarının çapını genişleterek, Gazze-Mısır sınırının üçte ikisini ele geçirdi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, İsrail ordusunun gece boyunca Refah kentinin şehir merkezi ve batı kesimlerinde sürdürdüğü ağır bombardıman sonucu 16 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.

- Çadır kampın yeniden hedef alınması sonucu 7 kişi öldü

İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs'ta bombardımana maruz kalan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki çadır kampı yeniden hedef aldı.

Refah bölgesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren 16 Filistinliden 7'sinin, iki gün arayla İsrail ordusunun yeniden bombaladığı Refah'ın kuzeybatısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki çadır kampın sakinlerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Tel es-Sultan bölgesinde iki günden beri devam ettirdiği saldırıların yanı sıra Refah kentinin orta ve batı kesimlerindeki yerleşim yerlerini bombaladı.

İsrail'in yoğun nüfusa sahip yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarda ölen ve yaralananlar, yoğun saldırılar altındaki Refah kentinde hizmet veren Birleşik Arap Emirlikleri Hastanesi'ne ulaştırılmaya çalışılıyor.

- Sabahın erken saatlerinden itibaren göç başladı

Görgü tanıkları da İsrail'in Refah kentindeki birkaç caminin minarelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

Tel es-Sultan bölgesindeki Endonezya Hastanesi'nin de hedef alındığını belirten görgü tanıkları, saldırılar dolayısıyla hastalar ve sağlık ekiplerinin içeride mahsur kaldığını ifade etti.

İsrail'in kentin batı kesimlerini obüs toplarıyla ağır bombardımana tabi tuttuğunu vurgulayan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait tankların da kentin Tel Zarab ve Arz Ebu Semhade bölgelerinde konuşlandığı bilgisini verdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail saldırıları altındaki Refah'tan yüzlerce ailenin göç etmeye başladığını vurgulayan görgü tanıkları, gece boyunca aralıksız devam eden saldırıların birçok aileyi yalın ayaklarla kaçmaya zorladığını kaydetti.

Refah kentinin batı bölgelerinden göçe zorlanan Filistinli ailelerin çoğunun yürüyerek Refah'ın El-Mevasi bölgesine doğru göç ettiği aktarıldı.

- İsrail ordusunun sınırdan denize ulaşmasına 3 kilometre kaldı

Refah kentinin batısındaki Tel Zarab bölgesine 2,5 kilometre yaklaşan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır bölgesinden denize ulaşmasına ise 3 kilometre kaldı.

Böylece Gazze-Mısır sınırının üçte ikisini ele geçiren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni Mısır'dan tamamen koparmaya yaklaşmış durumda.