-Şahali: "Bakanlığı kabus gibi bir yıl bekliyor"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin küçüldüğünü, bunun olumsuz etkilerinin yaşanacağını savunarak, “Tarım Bakanlığı'nı kabus bir yıl bekliyor, alarm zilleri çalıyor” dedi.

Bakana eleştirilerde bulunan Şahali, yeşilleme konusunda alternatif pazarlar yaratılıp yaratılmadığını, harnup konusunda ne yapıldığını sordu.

Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden haksız menfaat elde edildiğini iddia ederek, kurumda Kamu İhale Yasası’nın uygulanmadığı bir düzen yaratıldığını savundu.

Hayvan hastalıkları ile mücadele konusuna da değinen Şahali, halkı rahatlatacak bilgi verilmediğini iddia etti.

Hal Yasası’nın geçtiğini ama uygulamaya geçemediğini dile getiren Şahali, hal kurmak istenirse belediyelerle istişare ederek bunun yapılabileceğini ama bunun yapılmadığını, devletin yetkiyi belediyelerden aldığını söyledi.

Şahali, Orta Mesarya Ovası’nda dönüşüm için harcanan miktara değinerek, su tüketimine bakıldığında suyun miktarının bu değişimi gerçekleştirmeye yetmeyebileceğini, rakamlara bakıldığında da nüfusun 480 bini aştığının görüldüğünü belirtti.

Şahali, nüfus rakamlarındaki değişimle birlikte bu nüfusu doyuracak üretim rakamlarının hayata geçmesi gerektiğini, bu ihtiyacın ertelenemez olduğunu söyledi.

-Çavuş: "Binboğa bu hafta harnup alacak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bütçe sıkıntısı yaşamamak adına bütçenin yaratıldığını, sürdürülebilir tarım politikası için yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini, desteklerin zamanında ödenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Destek takvimine uyduklarını dile getiren Çavuş, narenciyede tazminatların gününde ödendiğini kaydetti.

Narenciyede gelecek yıl Türkiye ve üçüncü dünya ülkelerine satışın devam edeceğini söyleyen Çavuş, ürünlerin fabrikada işlenerek gideceğini söyledi.

Çavuş, narenciye gibi enginarın da kümülasyon uygulamasıyla ihraç edileceğini ifade etti.

Binboğa’nın bu hafta harnubu alacağını söyleyen Çavuş, harnubun hasatını yaptırdıklarını, teşviklendirdiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Çavuş, harnup üretici sayısıyla ilgili bilgi vererek, üretici sayısının azalmadığını, bu yıl da desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Binboğa’nın siyasetten ari bir şekilde hizmete devam edeceğini, denge unsuru olacağını dile getiren Çavuş, çarşamba-perşembe günü de harubun alınacağını belirtti.

Çavuş, rekabeti artırma, büyüme hedefleri olduğunu söyledi.

Tarım Bakanlığı'nın öngörülebilir bir kalıba sokulamayacağını söyleyen Çavuş, bunun diğer ülkeler için de geçerli olduğunu, ülke topraklarının hastalıktan korunmasının en önemli nokta olduğunu belirtti.

Çavuş, üretim planlaması yapılmadığından patatessiz kalındığı noktasının doğru olmadığını söyledi.

Bakan Çavuş, Sayıştay'ın TÜK’te denetim yaptığını, tüm kurumları denetleyebileceğini buna açık olduklarını kaydetti.

-"Hedef TÜK'ün borçlarını 2025'in ilk yarısında kapatmak"

TÜK’ün borçlarının büyük bölümünü kısa sürede ödediklerini, bunun başarı olduğunu dile getiren Çavuş, hedeflerinin kurumun borçlarını 2025’in ilk yarısında kapatmak olduğunu belirtti.

Hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını ancak “felaket tellallığı yapmayacaklarını” dile getiren Çavuş, alınan önlemleri anlattı.

Hal Yasası’nın geçirilmesinin bir gurur olduğunu dile getiren Çavuş, zafiyetler varsa tadil yapılabileceğini, tüzükleri geçirmenin kendi uhdelerinde olmadığını belirtti.

Çavuş, “Tarım siyasetten ari bir bakanlıktır, bu noktadan hareket ediyoruz” dedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, üreticinin “sektörden kaçtığını, çiftlik ve bahçelerini sattıklarını” söyledi.

Şahiner, yerli ürünlerdeki pahalılığın nedeninin “ülkede üretici kalmaması ve üreticilerin girdi maliyetlerini karşılayamamasından ötürü üretimin aksaması” olduğunu söyleyerek, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerektiğini belirtti.

Tarıma ayrılan bütçenin düşmesinin anlamının “kan ağlayan üreticinin önünden kaynağın alınarak başka yerlere dağıtılması” olduğunu savunan Şahiner, bütçenin artırılması gerektiğini söyledi.

Üretimde rekolte düştüğünde çarenin ithalat olarak görüldüğünü belirten Şahiner, piyasaya denge getirecek şekilde bir ithal yapılabileceğini, yanlış zamanda yanlış hamlenin daha da büyük sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Şahiner, narenciye ile ilgili geçen seneden ders çıkarılması gerektiğini dile getirerek, önerilerde bulundu.

Üreticiden markete kadar olan kâr oranının belirlenebileceğini söyleyen Şahiner, tüccarın üreticiden fazla kazandığını, Hal Yasası’nın üreticiden yana olan maddelerini hayata geçirmek için beklemeye gerek olmadığını kaydetti.

Orman alanları için envanter çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirten Şahiner, bütçe rakamları konusunda soru yöneltti.

-Çavuş

Yeniden söz alan Bakan Hüseyin Çavuş, narenciyede zor günler geçirildiğini, yapılan ödeme ile üretimi küçültmediklerini, büyüme yaşandığını belirtti.

Bu yıl narenciyede rakamların yukarıya doğru tırmandığını, anlaşmalar yapıldığını ihracatın gerçekleşeceğini söyleyen Çavuş, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden bir ilk yapılarak narenciyenin satışının sağlandığını kaydetti.

Çavuş, 2025 yılı bütçesinin de üretimi büyüteceğini ifade etti.

Konuşmasında narenciye rekoltesiyle ilgili rakamlara da yer veren Çavuş, fiyatlara bakıldığında, üretimden kaynaklı bir fiyat artışı yaşanmadığını belirtti.

Çavuş, her hükümetin patates ithalatı yaparken çok hassasiyet gösterdiğini kendilerinin de bu konuda hassas oldukların söyledi.

Kooperatifçiliğe önem verdiklerini söyleyen Çavuş, destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Tarım Dairesi’nin çalışmalarına değinen Çavuş, tahşiş yapanlara tolerans tanımadıklarını söyleyerek, rakamları aktardı.

Tarım Bakanlığı bütçesinin oylanmasının ardından 208 milyon 500 bin TL’lik Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) bütçesine geçildi.