Larnaka’daki çatapat fabrikasında çalışan 24 yaşındaki gencin, çatapatın elinde patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Larnaka sakini olan 24 yaşındaki gencin, çatapatın elinde patlaması sonucu sağ elindeki üç parmağını kaybettiğini yazdı.

24 yaşındaki gencin, yaralanmasının ardından Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'nde ameliyata alındığını yazan gazete, Larnaka polisinin de olayla ilgili araştırma başlattığını belirtti.

Habere göre, polis ayrıca bir açıklama yaparak, Paskalya yortusunda özellikle çocukların çatapat kullanımı sonucunda ciddi yaralanmaların meydana gelmemesi konusunda aileleri uyardı.