Çatalköy’de meydana gelen iş kazasında yedi metre yüksekten düşen 29 yaşındaki Hamza Tahir (E) ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Çatalköy’de, bir binanın çatı kısmında yangın borusu tesisatı işi yaparken dengesini kaybederek yedi metre yüksekten beton zemine düşen Tahir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tahir, yapılan müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

-Haspolat’ta yangın

Haspolat Kırsal Kesim arsaları mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 6 dönümlük arazideki kuru otlar ve maki bitki örtüsü yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birine çarparak, oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.