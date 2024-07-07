Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da, Surlariçi'nde faaliyet gösteren bir casinoda oyun oynamak için kasa görevlisine sahte 50 euro veren Antoine Kmeid o esnada görevli polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı.Zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırDI.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı. Polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa'da, Surlariçi'nde faaliyet gösteren Saray Casino içerisinde müşteri olarak bulunan Antoine Kmeid’in tasarrufundaki bir adet sahte 50 Euro'yu kumarhanede görevli C.A.’ya vererek, sahte parayı tedavüle sürdüğünü söyledi. Mulla, zanlının olay anında casino içerisinde kontrolde bulunan görevli polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, sahte 50 euronun emare olarak alındığını belirtti. Polis, üzerinde yapılan arama sonucu 250 Euro ve 406 Amerikan Doları tespit edildiğini, paraların emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlının üzerinde bulunan paraların da sahte olup olmadığı hususunda, Sahtecilik Şubesi tarafından inceleme yapılacağını kaydetti. Polis memuru, zanlının kalmakta olduğunu pansiyonda yapılan aramada ise kanunsuz bir şey tespit edilemediğini dile getirdi. Polis memuru, zanlının paranın sahte olduğunu bilmediğini söylediğini, ancak gönüllü ifade vermediğini açıkladı. Polis memuru, zanlı ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde, 6 Mart 2024 tarihinde, Metehan Kara Kapısından çıkış yaptığını ve KKTC’ye giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını dile getirdi. Polis, bu hususta da araştırma yapılacağını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken paralar ile kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlı hakkında ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Kâtip, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.