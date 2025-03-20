Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı anısına gerçekleştirdiği “Çanakkale Geçilmez” konseri tamamlandı.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, konser, Telsim'in iletişim desteğiyle, ODTÜ KKK MARTFEST kapsamında ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirildi.

Konser başlamadan önce, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, anma konuşması gerçekleştirdi.

Çanakkale Zaferinin önemine vurgu yapan Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Töre, konsere gösterilen ilgi için izleyenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Çanakkale türküsü, seyircilerin isteğiyle 3 defa art arda tekrar seslendirildi.