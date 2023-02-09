Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Öğleden sonra yine Maraş merkezli meydana gelen 7.6'lık ikinci büyük deprem, yıkımın boyutlarını artırdı.

9 Şubat'ta saat 03.23 itibarıyla açıklanan son resmi verilere göre, 10 ili vuran depremlerde 12 bin 873 kişi yaşamını yitirdi, 62 bin 914 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 6 bin 444 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ikinci gününde, yıkımın en fazla hissedildiği 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.

Depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.

08.50 | CAN KAYNI 12 BİN 873'E YÜKSELDİ

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

07.48 | Gaziantep'te Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

06.57 | Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

05.50 | İSPANYA'DAN GELEN 46 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ ADIYAMAN'A GİTTİ

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nin askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

05.30 | Hatay'da enkaz altında kalan bir kız çocuğu 72 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

04.17 | Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş'ta enkaz başında yakınlarını bekleyen yurttaşlar, yaktıkları ateşin başında ısınıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası arama kurtarma ekiplerince enkazlarda başlatılan çalışmalar, ilk depremin ardından geçen 72. saatte sürüyor.

03.23 | CAN KAYBI 12 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

01.39 | Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yıkılan binalarda çalışmalar devam ediyor.

01.32 | KARAİSMAİLOĞLU İLE MUŞ, ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Adıyaman genelinde elektrik sıkıntımızı merkezde yüzde 50 seviyelerine kadar çözdük. Yarın itibarıyla yüzde 70'lere çıkaracağız. İlçelerimizin bazılarına tamamen bazılarına kısmen elektrik verildi" diye konuştu.

Karaismailoğlu ayrıca Hatay Havalimanı pistinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun çalışma yapıldığını belirterek, en geç pazar gününe kadar pisti eski haline ve çalışır duruma getirme işini bitirmiş olacaklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Muş da "İlave arama kurtarma personeli için AFAD kriz merkezinde planlamalar yapıldı ve bu personelin intikali sağlanacak. Aynı şekilde jandarma birliklerimizden de ilave personelimizin intikali planlanıyor, peyderpey Adıyaman'a geliyorlar" ifadelerini kullandı.

01.18 | Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

00.34 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Ekipler, kalan bölgelerin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

00.05 | 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan kişilerden 156'sı, TCG İskenderun gemisiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinden Mersin'e gönderildi.