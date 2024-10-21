Güzelyurt bölgesindeki Çamurova atış alanında hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış faaliyeti yapılacak.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri ve 08.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacak atış günleri, Kum Tepe’den Başak mevkii hattı, Kumköy Helikopter Pisti-Yayla hattı, Başak mevkii Yayla hattı ile Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattına can ve mal güvenliği açısından girilmemesi gerekiyor.

Orakçıoğlu, belitrilen gün ve saatlerde bu bölgenin “yasak bölge” ilan edildiğini belirterek, bölgeye, serbest giriş duyurusu yapılana kadar girişin yasak olduğunu belirtti.