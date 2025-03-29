Çamlıbel’de meydana gelen trafik kazasında koşarak yolun diğer tarafına geçmeye çalışan beş yaşındaki çocuk yolda seyreden araca çarparak yaralandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çamlıbel’de Gündoğdu Meydanı’nda meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre yaya Fadime Uğraş (Ç-5) Osmanlı Kahvehanesi önünden yol içerisine koşup karşıya geçmeye çalıştığı sırada, o esnada yol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Arzu Yıldız (K-28) yönetimindeki SA 471 plakalı salon aracın sağ kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.