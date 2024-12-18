Saat 13.00'te Dışişleri Bakanlığı bütçe siyle başlayan Meclis Genel Kurulu, 12 saatlik mesainin ardından saat 01.00 civarında tamamlandı.

-Solyalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgili konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bakanlığın bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Toplu iş sözleşmesinin kullanılmaz hale gelmesinin izahının Bakanlık tarafından yapılacağını duymak istediğini dile getiren Solyalı, bu konuda hazırlanan tasarıyı eleştirdi. Solyalı, toplu iş sözleşme hakkının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vererek, “Siz kime müdahale etme peşindesiniz? Nereye varmayı ve hangi kurumu hedeflediğinizi ortaya koyun. Bu doğru bir usul değil. Komiteden geri çekin” dedi.

Solyalı, Anayasa'nın ilgili maddesine açıkça aykırı olan bu düzenlemenin hemen geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Zor koşullarda çalışanlar ve işverenlerin "asgari ücret belirleniyor korkusu” içinde yaşamaya başladığını dile getiren Solyalı, küçük ve orta işletmelerin tedirgin olduğunu kaydetti.

Ülkede çocuk izlem merkezi yasasının sonuç alıcı şekilde geçmesi gerektiğini dile getiren Solyalı, bu yıl cezaevinde 25 yaş altında 221 kişinin olduğunu söyleyerek, çocukların suça teşvik edildiğini kaydetti.

Solyalı, çocuk yaşını 18’e çekilmesi gerektiğini belirterek, çocuklara devlet tarafından sahip çıkıldığı hissinin verilerek bu düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz alarak, hükümetin Meclis’e gönderdiği hayat pahalılığını budayan yasayı konuşmaya devam edeceklerini söyledi ve bu yasa ile insanların ne kadar mağdur olacaklarını toplumla her ortamda paylaşmanın görevleri olduğunu kaydetti.

Yasanın uygulanması halinde HP’deki artışları rakamlarla anlatan Barçın, sigorta emeklilerinin maaşlarının gerileyeceğini belirtti.

Her yıl sigorta emeklisinin maaşından “çalarak” devletin açığının kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Barçın, “Sizi buradan diyaloğa çağırıyoruz. Oturalım beraber çalışalım. Bunu düzeltme niyetiniz var mı?” dedi.

Hükümetin Kıbrıs Türk halkını sefalet ücretinde eşitleyeceğini belirten Barçın, buna müsaadeleri olmadığını kaydetti. Alım gücünü azaltıcı yasaların geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Barçın, bu yasanın komiteden geçmeden önce hep birlikte bir araya gelerek bir toplantı yapılması önerisinde bulundu.

Mevcut çalışanların haklarını geriye götüren birden çok yasa olduğunu dile getiren Barçın, UBP’nin bunu yaptığını ve çalışanların haklarını geriye götürdüğünü savundu.

CTP’nin bu alanlarda çalışmalar yaptığını ve iktidara geldiğinde gerekeni yapacağını dile getiren Barçın, taban maaşları düzenleyeceklerini kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Konuşmacıları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlığın online portalının olduğunu ve takipleri yaptığını kaydetti.

Bakanlıkta her şeyin açık ve net olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, ilaç ve reçete ile konuda çok hassas olduğunu söyleyerek, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

Gardiyanoğlu, Bakanlık'ta ilgili birimlerle toplantılar yaptığını, reçete olaylarının bir günde alınan kararla yapılmadığını kaydetti.

Eczanelerde ilaç alımı ile ilgili geçiş süreçlerini de anlatan Sadık Gardiyanoğlu, amaçlarının insanların ilaca erişimini hızlandırarak, sıkıntıları çözmek olduğunu vurguladı.

2024 yılını sosyal hizmet yılı olarak ilan ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, göreve geldiği günden itibaren yapılan icraatları anlattı.

30 yıldır rehabilitasyon değil bakıcılık yapıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, şu anda yapılan titiz çalışmaların olduğunu söyleyerek, gerçek bir rehabilitasyon merkezi yaratmak için yapılan çalışmaları hakkında bilgileri paylaştı.

Bakanlığa bağlı dairelerin yasalarında değişikliklerin çalışılıp bitirilme aşamasına geldiğini bildiren Gardiyanoğlu, 30 yıllık sorunların hepsine dokunulduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, 2025 yılında Çalışma Dairesi ile ilgili yapılan çalışmaları madde madde Meclis’te herkesle ve basın yoluyla tüm halkla paylaşacağını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu'nun konuşmasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nda yarın (çarşamba) Sağlık Bakanlığı, Sayıştay, Mahkemeler ve YÖDAK bütçeleri görüşülecek.