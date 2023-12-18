3 milyar 189 milyon 869 bin 600 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi, Meclis Genel Kurulu'ndan oy çokluğuyla geçti.

Bakanlığıyla ilgili konuşmaları ve soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi yasalarının güncellenmesiyle ilgili bilgi vererek, yasa çalışmaları kapsamında katkıları olan milletvekilleri Filiz Besim’e, Doğuş Derya’ya ve Resmiye Eroğlu Canaltay’a teşekkür etti.

Geçmiş dönemde Komite’ye bakanlığıyla ilgili bazı yasa tasarıları gönderildiğini kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, bu çalışmalarda çok büyük noksanlıkların görüldüğü ve güncele hitap etmediği yönünde gerekçeler olduğunu, yasa tasarılarını komitelerden geri çekmediklerini, yeni ilavelerle kısa süre içerisinde güncelleyeceklerini kaydetti.

Bakanlıkta hukukçu kadro sayısının az olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bunlarla birlikte yasaları tamamlamayla ilgili süreci hızlı bir şekilde geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

-Lapta Huzurevi

Lapta Huzurevi ile ilgili soruyu yanıtlarken Bakan Gardiyanoğlu, Huzurevi’nin kirasının 5 bin 800 sterlin olduğunu ve yaklaşık 10 yıllık kontratı bulunduğunu belirterek, “Ben bakan olarak çok mu huzurluyum, huzurlu değilim” dedi.

Burası ile ilgili ayrı bir düşünceleri olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, 15 dakika uzaklıkta Kalkanlı Yaşamevi’nin bulunduğunu, KEİ tarafından buraya 7,3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını, projelerinin alındığını, ihalesinin yapılacağını, buranın çok modern bir tesis haline getirileceğini, Lapta’da kalan 30’a yakın misafiri, personelle birlikte yeni yapılacak binaya taşımayı düşündüklerini ifade etti.

Lapta Huzurevi ile ilgili çalışmalara da değinen Gardiyanoğlu, huzurevinin yapımının tamamlanmasının 2025 yılını bulacağını söyledi.

-Ara eleman konusu

İş kollarına ara eleman kazandırılması konusuna değinen Bakan Gardiyanoğlu, KTEZO ve Sanayi Odası ile yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi verdi. Gardiyanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 18-30 yaşlarını kapsayan KKTC vatandaşı 100 gence çıraklık eğitimi verileceğini, eğitim aldığı alanda istihdam edilmesi kaydıyla 5 yıl boyunca İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının Bakanlık tarafından karşılanacağını, 3 yıl boyunca çalışanın hesabına yüzde 30 prim yatırılacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, ara eleman eksiğini giderme konusunda çıraklık eğitimini teşvik eder noktaya gelmek istediklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde ciddi eleman eksiği olduğu eleştirilerinin doğru olduğunu söyleyerek, bu alanda 4 Mart 2024’te sınavların yapılacağını, sınavlarda başarılı olanların Sosyal Hizmetler alanında istihdam edileceğini kaydetti.

-3. dünya ülkeleri çalışanları

Bakan Gardiyanoğlu, ülkede çalışan 3. dünya ülkeleri vatandaşlarıyla ilgili bazı olumsuzluklar bulunduğunu, bu konunun çok geniş yelpazeli bir sorun olduğunu kaydetti.

Bu konuda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Gardiyanoğlu, İskele bölgesinde sahipleri ve tüm çalışanları yabancı olan işletmeler bulunduğunu, bu tür işletmelerle ilgili izinleri kapattıklarını, yeni izinler vermediklerini anlattı

-Sahte reçete konusu

Bakan Gardiyanoğlu, 13 Eylül’de polise araştırma yapması için yaptıkları başvuruyla başlayan “sahte reçete” konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu, polise başvurmadan önce Bakanlıkta Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Tıp-iş ile toplantı yaptıklarını, tüm bilgi ve belgeleri enine boyuna tartıştıklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu, yaptıkları toplantıda paydaşlara “Bu süreçte birlikte miyiz?” diye sorduklarını, tüm paydaşların da “Sayın Bakan suçlu varsa asla yanında değiliz” cevabını verdiklerini aktardı.

Bakan “13 Eylül’de polise herhangi birini, Ahmet, Mehmet Hüseyin’i hedef göstererek değil… Bu konuda bir sıkıntı vardı. Son 8 yılda 7 kez Sosyal Sigortalar Dairesi gerek Eczacılar Birliği’ne gerekse Tabipler Birliği’ne yazı yazdı...” dedi.

Gardiyanoğlu, özetle, “Sigortalar birşey bulmuş, koku çıkmış ama esas olay 2023 yılı Nisan ayında dijital ortama geçilmesiyle patlak veriyor. Sigortalar fark etmiş 2023 Nisan’da birleştirmeler başladığında, iş patlak veriyor. Canımı emanet ettiğim, bana hayat veren doktorum da tutuklandı. Ben hiç mutlu değilim, eczacı aile dostlarım var. Görevi layıkıyla yapan herkesin yanındayız. Bazı basın organlarının toplu linç girişimini şiddetle kınıyorum” dedi.

“Eczacı, doktor bizim düşmanımız değil” diyen Gardiyanoğlu, eczanelerle ilgili bir noktaya geldiklerini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği ve Bakanlığın Denetleme ve Etik Kurulu ile ilgili anlaştığını duyurarak, her ay Sosyal Sigortaların ilaç ve eczane miktarlarıyla ilgili evrakı kurula koyacağını, kurulun da gerekli denetlemeyi yapacağını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, soruşturmanın başladığı gün Sosyal Sigortalar tarafından Sayıştay’a yazılı bilgi verildiğini kaydetti.

-1 Ocak’tan itibaren geçilecek uygulama

Gardiyanoğlu özetle, “1 Ocak 2024’ten itibaren hangi doktorda muayene olursanız olun. O doktora sigortalı olup olmadığınızı söylemeye gerek yoktur. Doktordan muayenenizi olacaksınız. Reçetesini verecek. Siz sigortalıysanız sigortalarla anlaşmalı eczaneye gideceksiniz. Varsayın ki eczacı ben bu işlemi yapmak istemiyorum dedi. Aldığı ilacın reçetesini ve kasa fişini Sosyal Sigorta’ya getiren ödediği ilacın parasını 15 günde alacak” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, soruşturması tamamlanıp teminata bağlanıp serbest bırakılan eczacılara veya doktorlara alacaklarını alabilmeleri için müracaatları halinde bir hesaplarının serbest bırakılacağını ifade etti.

Bakan Gardiyanoğlu, Bakanlığının bütçesiyle ilgili söz alan 8 konuşmacının ele aldıkları konuları madde madde yazdığını, eksik bıraktıklarının tümünü ilk gündem dışı oturumda yanıtlayacağını da ifade etti.

Bakan Gardiyanoğlu’nun konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oya sunuldu ve oy çokluğuyla onaylandı.

Meclis’te daha sonra Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.