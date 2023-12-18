Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen’e ait hastane park yerinde bulunan karavanın çalınmasıyla ilgili aranan şahıs olan Efgan Bilgi, ülkeye giriş yaparken, tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı bugün “Sahtekarlıkla Para temini” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin İncesoy olguları aktardı. Polis, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesinin kuzey istikametine bakan park alanı içerisinde bulunan ve kan bankası üzerinde lojmanda ikamet eden İbrahim Özgöçmen’e ait 5.5 metre uzunluğundaki 150 bin TL, değerindeki Cameo 550 GL model karavanın Murat Gören tarafından sirkat edilip 35 bin TL karşılığında bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiğini söyledi. Polis, Murat Gören’in 28 Aralık 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını anımsattı. Polis, Gören’in 24 Aralık 2022 tarihinde gönüllü ifade vererek, Efgan Bilgi’nin Whatsapp üzerinden kendisini arayarak hastanenin otoparkında bulunan karavanı borcuna karşılık 35 bin TL’ye satmasını söylediğini, kendisinin de karavanın fotoğraflarını çekerek satışa koyduğunu anlattığını açıkladı. Polis memuru, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesine başvurularak zanlı Bilgi aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 17 Aralık 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçla bağının olup olmadığının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Uzun süredir Limasol’da yaşıyorum. Anne-babamın kimliğini almaya geldim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.