Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920 tarihi; sadece bir bayram günü değil, Kıbrıs Türkü olarak bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz Türk Ulusunun kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı önemli bir dönüm noktasıdır.

Ulu Önder Atatürk, umutların tükendiği, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihini çocuklara armağan etmekle, çocukları umut olarak görmüş ve çocukların geleceğin teminatı olduğuna işaret etmiştir.

Yarınlardaki umudumuz, geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizin ülkenin huzur, refah ve gelişmesi için, günü geldiğinde azim ve kararlılıkla sorumluluklarını yerine getireceklerine olan inancım tamdır.”

Gardiyanoğlu mesajında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelede yer alanları rahmetle andı ve çocukların 23 Nisan bayramını kutladı.