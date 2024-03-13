Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2024 yılını sosyal hizmetler yılı ilan ettiğini söyleyerek, “Ulaşamadığın bölge senin değildir, dokunmadığın insan sana ait değildir. Sosyal devletsek eğer herkese ulaşacağız, herkese merhem olacağız” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner ile Sabah Postası programında gündemi değerlendirdi ve bakanlık çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Gardiyanoğlu, 2024 yılını sosyal hizmetler yılı ilan ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, “Sosyal hizmetler merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerinin ihaleleri bitti. Minareliköy’deki Yaşam Evi’nin ihalesi çıkıldı. Uzun yıllardır yılan hikayesine dönen bir rehabilitasyon merkezini kazandırıyoruz, Kalkanlı Huzurevi’nde 11 milyon TL’lik bir ihaleye çıkılıyor, Lapta’daki Huzurevi’nde ciddi bir tadilata çıkılacak” dedi.

Merkez Bankasına teşekkür eden Gardiyanoğlu, bankanın iki projeye sponsor olduğunu beirtti.

Lefke’ye yaşlı bakım evi projesi için ihaleye çıkacaklarını dile getiren Gardiyanoğlu, İskele Sınırüstü’nde bir alanla ilgili çalışmaları yapacaklarınım, yaklaşık 3 senedir kapalı olan Mehmetçik Erenköy Sosyal Hizmetler Birimi’ni tekrar açacaklarını, Erenköy’de de yeni bir rehabilitasyon merkezinin projesinin hazırlandığını ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Ulaşamadığın bölge senin değildir, dokunmadığın insan sana ait değildir. Sosyal devletsek eğer herkese ulaşacağız, herkese merhem olacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, özel gereksinimli bireylerin aileleriyle ilgili yakında hayata geçirecekleri “Kısa Bir Mola” projesiyle ilgili de bilgi verdi.

Gardiyanoğlu, “Ülkemizde çok ciddi anlamda özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri var, bu vatandaşlarımız sosyal yaşantıya dahil olamıyorlar. Birbirlerine ayıracakları verimli saatleri yoktur. Burada kuracağımız birimlerle çocuklarını oraya bırakacaklar ve sosyal yaşantıya dahil olmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.