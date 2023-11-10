Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının da Atatürk'ün yolunda olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk milletinin bağımsızlığının mimarı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 85. yılında bir kez daha şükran, saygı ve özlemle yad ediyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.

Gardiyanoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil dünyadaki dengeleri de değiştiren Atatürk; ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanmış, vatan sevgisiyle ve mücadeleci ruhuyla tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir liderdir.

Bu yüzden 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür.

Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de aziz Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.’’