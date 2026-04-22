WMO ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ‘Aşırı Sıcaklık ve Tarım’ başlıklı ortak rapor yayınladı.

Rapora göre aşırı sıcaklara bağlı hava olaylarının yoğunluğu ve süresi son 50 yıldır keskin bir biçimde artıyor.

Tarım işçileri ve tarım-gıda sistemleri, sıcaklardan en çok etkilenenler arasında.

Bu nedenle 1 milyardan fazla insanın geçim kaynağı, sağlığı ve iş verimliliği tehlikede.

Tarım-gıda sistemleri için risklerin daha da artacağı öngörülüyor.

Havanın 30 derecenin üzerine çıkması, önemli tarım ürünlerinde verimi doğrudan etkiliyor.

Raporda geçen yıl küresel okyanusun yüzde 90’ından fazlasının en az bir kere ısı dalgasına maruz kaldığına dikkat çekildi.

‘Yeni iklim gerçeği’ne uygun öneriler

Aşırı sıcak, tarım işçilerini de olumsuz etkiliyor.

Raporda “Güney Asya’nın büyük bir bölümü, tropikal Sahra Altı Afrika, Orta ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısı 250’ye kadar çıkabilir” ifadesine yer verildi.

Aşırı sıcaklığın etkileri su kıtlığı, ani kuraklık ve orman yangınları gibi olaylarda dolaylı olarak da görülüyor.

Raporda ‘yeni iklim gerçeğine uyarlanmış yenilikçiliğin gerektiği’ çağrısı yapıldı.

Bunlar arasında iklime uygun seçici yetiştirme, ekim zaman aralıklarının ayarlanması, tarımsal faaliyeti aşırı sıcaklığın etkilerinden korumak için yönetim uygulamalarının değiştirilmesi gibi adımlar önerildi. Ayrıca küresel gıda güvenliği ve tarımın geleceği için uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulduğu söylendi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo aşırı sıcaklığın, tarım-gıda sistemlerinin çalışma koşullarını giderek daha fazla belirlediğini belirtti.

Saulo, “Erken uyarılar ve mevsimsel tahminler gibi iklim hizmetleri, yeni gerçekliğe uyum sağlamamıza yardımcı olmak için hayati önem taşıyor” dedi.