Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalınan aracı satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işleyen Mehmet Emin Çobanlar tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Okan Mamalı, zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis, 26 Şubat-20 Temmuz tarihleri arasında Girne’de Zeytinlik bölgesinde bir şahsa ait ikametgâha birden fazla kez giriş yapan Orhan Cengizhan ile Abdurrahman Demirbasan’ın 3 adet televizyon, bazı eşyalar ve ikametgahın önünde park halinde bulunan 30 bin Sterlin değerindeki Mercedes E 220 marka aracı çekiciye bindirip çaldıklarını söyledi. Polis, meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu tespit edilen Orhan Cengizhan ile Abdurrahman Demirbasan’ın 14 Ağustos 2023 tarihinde Girne’de, tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis memuru, iki zanlının aracı 12 Temmuz’da çaldıklarını, aynı gün Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Emin Çobanlar’a ait garaja götürüp, 60 bin TL’ye sattıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlı Çobanlar’ın hırsızlık mal olduğunu bildiği halde aracı değerinin altında bir fiyata satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı Osman Cengizhan’ın cep telefonunda zanlı Çobanlar tarafından verilen 60 bin liralık çekin fotoğrafının bulunduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Çobanlar’ın askıda davası bulunmadığını ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.