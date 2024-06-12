Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar'da Margo Çiftliğinden Ahmet Gezdigeldi, Kemal Özkan, Ediz Diker ve Emre Dolat tarafından çalınan kuzuları piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilen İzzet Ertulga bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi, Ediz Diker ve Emre Dolat’ın 30 adet kuzuyu çaldıklarını söyledi. Polis, tutuklanan 4 zanlının ifadelerinde kuzuların 4 tanesini İzzet Ertulga’ya sattıklarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis, Ertulga’nın da 9 Haziran tarihinde tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis,zanlının ifadesinde suçunu kabul ederek, 4 zanlının birkaç kez kendisine çaldıkları kuzu sattıklarını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının 40 bin TL değerindeki 4 kuzuyu 18 bin TL’ye aldığını, kuzuları kesip, marketlere dağıttığını söylediğini açıkladı.

Polis, Ertulga’nın mandırasında yapılan araştırmada tespit edilen kuzuların bazılarının kulak numaralarının birçok şahsa ait olduğunu ve bazı kulak numaralarının ise Veteriner Dairesinde kayıtlı olmadığını belirlediklerini kaydetti. Polis, kuzuların kimlere ait olduğunun araştırılacağını beyan etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.