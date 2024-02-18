Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Park halindeki aracı çalıp, hurdacıya satan Ömer Zateroluları tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Ortaköy’de yol kenarında park halinde bulunan üniversite öğrencisi D.K.’ye ait 40 bin TL değerindeki DU 688 plakalı Fiat Tipo marka aracı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Haspolat'ta faaliyet gösteren Hurdacı İlyas Dayı isimli iş yerine 5 bin TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine zanlının 18 Şubat 2024 tarihinde tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araçtan elde ettiği paranın akıbetinin araştırıldığını da ifade ederek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.