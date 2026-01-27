Kalkanlı’da çakmak ile oynayan çocuk yangın çıkmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında Kalkanlı Hanımeli Sokak’ta bir evde çakmak ile oynayan çocuğun valiz ve kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangında valiz ve içindeki kıyafetler, ahşap ayakkabılık ve dört çift ayakkabı yanarken, salon duvarı dumandan zarar gördü. Soruşturma sürüyor.

-Girne’de çöp bidonunu yakan kişiye soruşturma

Öteyandan, Girne, Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde önceki gün C.V. (E-48) isimli kişi, yol kenarındaki plastik çöp bidonuna mangaldaki sönmemiş kömürü döktü. Bunun sonucunda çöp bidonu yanarak zarar gördü.

Söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.