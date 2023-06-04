Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, eski Anibal Restoran önlerinde orta refüj üzerinde park halinde bulunan ve RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan H.D. (E-85), dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.