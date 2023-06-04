Meclis yarın toplanacak Meclis yarın toplanacak

Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, eski Anibal Restoran önlerinde orta refüj üzerinde park halinde bulunan ve RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan H.D. (E-85), dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.