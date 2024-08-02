Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "İrtikap", "Sahte Belge Düzenleme", "Sahte Belge Düzenlenmesine Tahrik Etme", "Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ile “Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme" suçundan tutuklanan

KTİMB çalışanı Nejdet Tunççağ ve Hasan Akar’ın ardından Mustafa Tutar isimli şahıs da tutuklandı.

Zanlılardan Gürcafer ile Tutar ek süre, Akar ile Tunççağ teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, mahkemede olguları aktardı. Polis, 28 Mart 2024 tarihinde yurt dışından ülkeye kota ve ön izinle getirilen üçüncü dünya ülkesi vatandaşı işçilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Çalışma Bakanlığı ile KTİMB arasında 2007 yılında yurtdışından getirilecek işçilerin işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngören bir protokol imzalandığını belirtti. Polis, protokol gereği KTİMB’in başvuruları aldığını ve bakanlığa ulaştırdığını söyledi. Polis, Gürcafer’in 2022-2023 tarihleri arasında protokol kapsamında birliğe başvuran iş takipçisi bir şahıstan işlemleri hızlandırmak için 135 bin 800 Euro aldığına dair yönelik iş takipçisinin ifade verdiğini söyledi.

Polis, 3 Haziran 2024 tarihinde polise gelerek şikayetçi olan bir inşaat firması yetkilisinin 55 işçi getirilmesi için birliğe başvuru yaptığını, ancak Gürcafer’in bu talebi Çalışma Bakanlığına bildirdikten kısa bir süre sonra bilgileri dışında sahte evrak düzenleyerek, 55 kişilik kotayı iptal ettirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, 9 Haziran 2023 tarihinde ise bir başka inşaat firmasının 30 kişilik ön izin başvurusunda bulunduğunu, ancak firmanın bilgisi dışında 16 işçi getirildiğini, bu kişilerin nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı.

Polis, 16 kişinin getirilmesi için Nejdet Tunççağ ile Hasan Akar'ın belgeleri hazırlayıp, yetkisi olmayan bir kişiye verdiklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 30 kişinin getirilmesi için başvuru yapan ancak bilgileri dışında 16 kişinin getirildiğini söyleyerek, şikayetçi firmanın taşeronluğunu yapan Mustafa Tutar’ın da suçla bağlantısının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, 16 işçinin getirilmesi için aracı olduğu tespit edilen Tutar’ın ifadesinde firmanın talebi üzerine işçi bulması için Bangladeşli bir şahısla anlaştığını, olayla ilgili başka bir alakasının olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, Tutar’ın iş yerinde yapılan aramada söz konusu 16 Bangladeş uyruklu şahsa ait pasaportların renkli fotokopisinin bulunduğunu söyledi. Polis, pasaportlardaki imzaların araştırılacağını da ifade etti.

Polis, ancak Tutar aleyhine insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, son 2 günde KTİMB’te arama yapıldığını, 7 adet dekont ve biri Gürcafer’e ait iki bilgisayarın emare alındığını söyledi.

Nejdet Tunççağ'ın KTİMB’te ön izin başvuruları işlemlerinden, Hasan Akar'ın ise üçüncü dünya ülkelerinden getirilecek işçilerin sorumlusu olduğunu belirten polis, Nejdet Tunççağ ile Hasan Akar'ın KTİMB binasındaki bilgisayarında hiçbir şey bulunmadığını, verilerin 28 Haziran 2024 tarihinde aynı günde, birer dakika arayla silindiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Nejdet Tunççağ’ın yoğunluktan dolayı donma olduğunu, bu nedenle bilgisayarını bilgi işlem uzmanına baktırdığını ve onun sildiğini söylediğini atardı. Polis, bilgi işlem uzmanının ise sadece bir dosya sildiğini, ön izin scanlarının bulunduğu dosyaları kendisinin silmediğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlılar Tunççağ ile Akar'ın ön izin başvurularıyla ilgili süreç tamamlanmadan ön izinlerle ilgili bilgisayar çıktısı hazırladığını, ancak bu belgeleri kimlerin aldığını hatırlamadığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis, Tunççağ’ın 16, Akar’ın ise bir işlem yaptığının belirlendiğini söyledi.

Polis, 2 gündür tutuklu olan Gürcafer’in dün itibariyle bazı iddialarda bulunup, isim verdiğini, bu iddiaların araştırılacağını söyledi. Polis, ayrıca 2 günde 30 ifade alındığını,elde edilen bilgiler ışığında yeni tutuklamaların olabileceğini açıkladı. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, birçok ifade alınacağını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Gürcafer ile Tutar’ın 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Akar ile Tunççağ’ın ise soruşturmaya etki edemeyeceklerini belirterek, teminat talep etti.





Savcı Hasan Boşnak, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü, yeni olgulara ulaşılabileceğini belirterek, 2 zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını, diğer 2 zanlının ise teminata bağlanmasını talep etti.

Gürcafer'in avukatı Süleyman Özsoylular, Tutar’ın avukatı Muhabbet Mevsimler 3 günlük ek süreye itiraz etmedi.

Nejdet Tunççağ'ın avukatı Hüseyin Koralp da müvekkilinin teminata bağlanmasına itiraz etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, Gürcafer ile Tutar’ın soruşturma amacıyla 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Ergüden, Akar ile Tunççağ’ın yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 60’ar bin TL nakdi teminat yatırmalarına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede olay çıktı

Bu arada duruşma öncesi mahkemede olay çıktı. Duruşma salonuna girmek isteyen Tutar’ın arkadaşlarından Ali Ocak, “Salon şu anda dolu, bekleyelim” deyince sert tepkiyle karşılaştı. Ocak, polise kendisine müdahale edemeyeceğini söyleyerek, “Seni yazdım, görüşürüz” diye tehdit etti. Bunun üzerine uyarılan zanlı taşkınlıklarına devam edince polis tarafından karakolda götürülmek istendi. Zanlı bunun üzerine ise, “Gitmiyorum, gidersem kan çıkar” diyerek, tehditlerine devam etti. Zanlı güçlükle ikna edilerek, karakola götürüldü. Zanlının şiddet tehdidi, rahatsızlık verme, uygunsuz hal ve hareket suçlarından tutuklandığı öğrenildi.