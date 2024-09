Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Gazimağusa’da bölge muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarları, Gazimağusa bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla sürdürülen yatırımlarla ilgili bilgilendiren ve fikir alışverişinde bulunan Serim, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğunu da ziyaret etti.

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Büyükelçi Serim’in ziyaretinden onur ve şeref duyduklarını söyledi; Anavatana, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığını iletti.

Yeşilleme, Erdoğan’ın muhtarlara ve KKTC’ye verdiği öneme teşekkür ederek, yeni dönemde Serim’e başarılar diledi.

- Serim

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Serim de, muhtarların misafirperverliğine teşekkür etti.

Serim, 16. Büyükelçi olarak göreve başladığı KKTC’de hayatının belli bir bölümünü geçirdiğini, eğitim aldığını anlatarak, görevi alırken büyük bir sorumluluk aldığını, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

KKTC’de her kesimden insanlarla görüştüğünü, ülkeye yabancı olmadığını, o yüzden kimseden brifing almadan hemen işe başladığını ifade eden Serim, KKTC’nin her alanda aydınlık yarınlara yürümesi için her kesimle bir araya gelmeyi önemsediğini vurguladı.

Her kesimi dinleyip, çalışmalarına destek anlamında katkı aldıklarını ifade eden Serim, her konuda her alana ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Gazimağusa bölgesine verdikleri öneme dikkat çeken Serim, başkonsolosluk açtıklarını, Gazimağusa’yı önemsediklerini belirtti.

KKTC’nin her kesimine hizmet verdiklerini, 7/24 vatandaşların, KKTC vatandaşlarının hizmetinde olduklarını söyleyen Serim, dünyanın her yerinde de bunun böyle olduğunu kaydetti.

Gazimağusa bölgesindeki yatırımları da anlatan Serim, temeli atılan Maraş sağlık merkezine 55 milyon TL kaynak sağladıklarını, 8 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Serim, Gazimağusa Hastanesi kalp servisi için cihaz temini, su altyapısı için malzeme alımı, yol altyapısı, asfaltlama, tarım alanında seracılığa hibe desteği, eğitim alanına yeni okullar ve güçlendirme faaliyetlerine destekler verildiğini kaydetti.