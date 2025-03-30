Üzerlerinde taşıdıkları büyük miktarda paranın kaynağını açıklayamayan S.K (E-40) ve O.D. (K-40) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, İskele'de şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından durdurulan S.K.’nin (E-40) üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 39 bin 615 Amerikan Doları ve 14 bin 900 Euro nakit para bulundu.

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Soruşturma kapsamında ayrıca, S.K.'nin O.D. ile birlikte kaldığı Girne'deki ikametgahında yapılan aramada ise bin 800 Amerikan Doları ve 2 İsviçre Frangı ele geçirildi.

Her iki şüpheli de soruşturma kapsamında tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.