30 ARALIK’A KADAR AVCILAR TOPLAM 11 GÜN AVLANABİLECEK.

“Büyük Av” pazar günü başlıyor.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı yeni av haritasını yayınlarken, açıklanan av tarihlerine göre avcılar toplam 11 gün avlanabilecek.

18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında çıkarılan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü”’ uyarınca Büyük Av mevsimi 30 Aralık tarihine kadar sürecek.

“2012 Yılı Büyük Av Mevsimi” içerisinde 28 Ekim; 4,11,18 ve 25 Kasım; 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık olmak üzere toplam 11 gün avlanmaya izin verildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Yulaf’ın yaptığı açıklamaya göre, Büyük Av mevsiminde avlanacak av hayvanları olarak “ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan” sıralandı. Bunların dışında herhangi bir av ve yabani kuş avlanamayacak.

Büyük Av mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç ve 8 fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvanı avlayabilecek.

Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilecek. Meskun mahale 200 metreden fazla yaklaşılmayacak. Büyük avda, avcı beraberinde en fazla 3 köpek bulundurabilecek. Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracak.

Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri; ayrıca ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekiyor.

Yasa veya tüzük kuralları dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacak. Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmemesi gerektiği uyarısı da yapıldı.

Av gününden önce başka bir adreste konakladıktan sonra ava çıkacak olan avcıların tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma ruhsatlarına ek olarak ilçe kaymakamlıklarından taşıma izni almaları gerekiyor.

Yangın sonucu yeniden ağaçlandırılan av bölgelerinde avlanacak avcıların, dikilen ve tohumdan çimlenen fidanlara ve çevreye zarar vermemeleri de istendi.