Konsey Dönem Başkanı Savaşan, bayrağı Moldova’yı temsilen seçimi kazanan Dr. Natalia Ciobanu’ya devretti

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2023-2024 (Nisan) döneminde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını üstlenen Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Dönem Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlık bayrağını, Moldova’yı temsilen seçimi kazanan Dr. Natalia Ciobanu’ya devretti.

Ahmet Savaşan’ın verdiği bilgiye göre, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council-GHTC) üye 56 ülkeye, 2024-2026 (Nisan) döneminde başkanlık yapacak ülke, KKTC ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı kapsamında toplanan Genel Kurul’da belirlendi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye ülke delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ve Almanya, Suudi Arabistan ile Moldova’nın başkanlık için yarıştığı seçimi Moldova kazandı.

Sağlık turizmini küresel olarak şekillendirecek stratejilerin ve politikaların ele alındığı Dünya Sağlık Turizmi Forumu’nun bu yılki teması, sektörde yaşanan zorluklara yenilikçi çözümler üretmek, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve sektörün geleceği için güçlü bir sinerji için “Küresel Sağlık Turizminde İnovasyon ve İş Birliği” olarak belirlendi.

“Küresel Sağlık Turizmi’nin Geleceği”, “Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, “Sağlık için Seyahat”, “Sağlık Hizmetleri ve İklim Değişikliği”, “Sağlık Hizmetleri ve Teknolojiler”, “Wellness ve Wellbeing”, “Sağlık Turizmi ve İleri Aktif Yaşam” konularının tartışıldığı forum oturumlarına 25 ana konuşmacı katılırken, konferans oturumlarında ise 22’si ana konuşmacı tarafından olmak üzere, 500'ün üzerinde araştırmacının ortak yazdığı 150'den fazla makale sunuldu.

Toplantılarda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan sağlık, turizm ve sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşların yöneticileri, başta GHTC üyesi ülkelerden olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarından sağlık turizmi profesyonelleri ile bir araya gelerek karşılıklı iş birliği anlaşmaları imzaladı.