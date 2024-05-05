Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen “24. Geleneksel Eko Gün” etkinliğine katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Büyükkonuk’ta düzenlenen etkinlikte Meclis Başkanı Töre, katılımcılara hitaben konuşma da yaptı.

Töre, yağmurun bereket anlamına geldiğini ancak eko günde yağmur yağmasının takdir olduğunu ifade etti. Töre, festivallerin ülkenin kültürel zenginliğinin paylaşımı noktasında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Töre, insanlar arası etkileşimin bu tür etkinliklerle daha da fark edildiğini dile getirerek, tüm stant açan esnafa bereketli kazançlar diledi.

Töre, etkinlik düzenlenen köylerin ve civar bölgelerin ülke genelinde dayanışmayı artırdığına vurgu yaparak, bir dahaki eko günün güneşli bir güne denk gelmesini temenni etti.