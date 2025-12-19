Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 10 gündür devam eden 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri bugün tamamlandı. Toplam 190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik 2026 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da yapılan açık oylamada, tasarıya 28 kabul, 2 ret oyu verildi. Oylamanın ardından Başbakan Ünal Üstel, Genel Kurul’a hitaben kısa bir konuşma yaptı.

- Üstel: “2026 bütçesiyle hayata geçireceğimiz icraatları ortaya koyduk”

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’a hitaben konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, uzun bir bütçe maratonunun tamamlandığını belirterek, bütçe sürecine katkı koyan muhalefet milletvekillerine, bakanlara, komite başkanı ve üyeleri ile Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Üstel, 2026 bütçesiyle birlikte hükümetin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği icraatların ortaya konulduğunu ifade ederek, muhalefetin eleştirilerinin ilgili bakanlar tarafından yanıtlandığını, kendi notlarını da ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

- “Yarım kalan projeleri tamamlıyoruz”

Hükümetin istikrar vurgusunun altını çizen Üstel, göreve geldikleri günden bu yana geçmiş dönemlerden yarım kalan projeleri tamamladıklarını belirtti.

Lefkoşa Çevre Yolu’ndaki istimlak sorunlarının çözülerek yolun trafiğe açıldığını, “ölüm yolu” olarak bilinen Dağ yolu ve Karpaz Zaferburnu yolu ile İskele–Boğazköy yolu projelerinin hayata geçirildiğini veya tamamlanma aşamasına getirildiğini kaydetti.

- Sağlık, ulaşım, eğitim ve denetimde adımlar

Sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Üstel, Güzelyurt, Girne ve Lapta sağlık merkezleri, 640 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ilk etabının, Değirmenlik ve Maraş Sağlık Ocakları ile Karpaz Pamuklu Sağlık Merkezi’nin bu dönemde başlatıldığını veya tamamlandığını söyledi.

Üstel, Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla yolcu sayısında yüzde 50 artış yaşandığını, eğitimde tam güne geçildiğini, yükseköğretimde YÖK–YÖDAK iş birliğiyle üniversitelerin denetim altına alındığını ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade etti.

- “Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller halkın refahı için hayata geçirildi”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerin halkın refahı için hayata geçirildiğini belirten Üstel, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleri, elektrik üretimi ve altyapı yatırımları ile fiber optik internet dönüşümünün bu sürecin önemli başlıkları olduğunu kaydetti.

Üstel, 2022 yılından bu yana maaş ve ücretlerin hayat pahalılığı oranında artırıldığını, kamu çalışanlarının döviz karşılığı gelirlerinde ciddi iyileşme sağlandığını belirterek, gelir adaletini güçlendirmeye yönelik çalışmaların yeni dönemde muhalefetle birlikte sürdürülmesi temennisinde bulundu.

- Üstel’den şeffaflık ve hukukun üstünlüğü vurgusu

Konuşmasının sonunda şeffaflık ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Üstel, usulsüzlük iddialarının polis ve yargı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini, hükümet olarak yargı süreçlerine saygı duyduklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, 2026 yılının ülkeye huzur, refah ve istikrar getirmesi temennisinde bulunarak, konuşmasını tamamladı.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

- YÖDAK, Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri oy çokluğu ile kabul edildi

Genel Kurulda Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından 9 milyon 461 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri de görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçenin bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlandı.

-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında bugünkü Genel Kurul gündemine alınan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, tasarıya ilişkin komite raporunu okudu. Canaltay, tasarının komitede oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Madde madde görüşülmesi sonrasında tasarı oy çokluğuyla onaylandı. Bu oylamayla bugünkü çalışamlarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2025 yılının son toplantısını da tamamlamış oldu.

Meclis Genel Kurulunun, bir sonraki birleşimi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.