Cumhuriyet Meclisi, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine devam etmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.30’da başlayan Genel Kurul toplantısında bugün 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 307 milyon 435 bin TL’lik Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) bütçesi ile 403 milyon 467 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Genel Kurulda, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki 252 milyon 800 bin TL’lik Serbest Liman bütçesi ile 19 milyon 83 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçesi de ele alınacak.