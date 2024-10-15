Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Burun” adlı oyunu, 18 Ekim’den itibaren Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) sahnelenecek.

Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Mavişe Pınar Uysal tarafından yapılan açıklamada, her cuma saat 20.00’de sahnelenecek oyunu, Rusudan Savaneli yönetti, Nikolay Vasilyeviç Gogol kaleme aldı. Oyun, burnunu kaybeden Kovalev’in onu bulmak için girdiği sıra dışı macerayı konu alıyor.

Oyunda Ali Şaşkara, Cevahir Caşkir Hadımcı, Çağda Özsoy, Deniz Aslım, Diren Özdoğal, Halit Tümkan, Gözde Öner, Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım, Yıltan Kahraman rol alıyor.

Biletler, www.gisekibris.com'dan temin edilebilecek.