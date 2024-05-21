BURASI AFRİKA ÜLKESİ DEĞİL K.K.T.C

Ergün Yahat

Girne'de bu sabah vatandaşlar ilginç manzaralar ile karşılaşmaya devam ediyor.

Tezel Yavaş isimli kadın sabahleyin iş yerini açmaya geldiğinde kapı önünde yatan birini görünce bir anda büyük korku yaşadı.

Yavaş'ın sesini duyan vatandaşlar Afrika kökenli gençi uyandırmaya çalıştılar vatandaşların yoğun çabası sonuçu uyuyan genç uyumaya devam etti.

Vatandaşlardan birisi polisi arayın demesi üzerine Afrika kökenli genç süratle kalkıp koşarak izini kaybetti.